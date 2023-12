Zimmatic spilpunte verhoog oprengste en maak besproeiing maklik

By

Boerdery in die Noordwes-provinsie het ‘n lang en ryk geskiedenis, en die gebruik van spilpunt besproeiing het ‘n groot impak op die sukses van hierdie boere gehad. In ‘n onderhoud met DG Fourie van die plaas Rooipoortjie en Hartebeespoortjie, tussen Potchefstroom en Parys, het ons meer geleer oor hoe Zimmatic besproeiing hierdie boere ondersteun en die voordele daarvan.

DG Fourie, ‘n derde-generasie boer op Rooipoortjie, het vertel van sy familieplaas se ryk geskiedenis en hoe hulle oor die afgelope 51 jaar ‘n trotse boerderybedryf bedryf. Met ‘n diversiteit van gewasse en ‘n topografie wat uiteenlopende grondtipes insluit, het die Fourie-familie ‘n suksesvolle boerderybedryf opgebou.

Spilpunt besproeiing het ‘n belangrike rol in hul boerdery gespeel, en hulle maak gebruik van Zimmatic spilpunte met die doel om opbrengste te verhoog, veral tydens droë periodes. Hulle het nege spilpunte waarmee hulle mielies, hawer en sojabone, besproei.

DG Fourie het die finansiële en opbrengsvoordele van spilpunt besproeiing beklemtoon en sê dat dit ‘n groot verskil in hul boerderybedryf gemaak het. Die betroubaarheid van Zimmatic en die voortreflike diens wat hulle deur Obaro ervaar het, het hulle oortuig om aan te hou met hierdie besproeiingsmetode.

Met betrekking tot hul verhouding met Zimmatic en OBARO, het DG Fourie dit duidelik gestel dat hulle tevrede is met die diens en produkgehalte wat hulle ontvang het. Dit het hulle gemotiveer om nog meer in spilpunt besproeiing te belê.

In die uitdagende omgewing van Noordwes, waar beurtkrag en diefstal ‘n konstante sorg is, het die sukses van DG Fourie en sy familie ‘n inspirasie vir ander boere geword. Hy beveel Zimmatic spilpunte en besproeiingstelsels aan vir ander boere, en hy is oortuig dat die kwaliteit van hierdie produkte ‘n groot bydrae tot hul boerderysukses maak.