Wees ‘n bielie van ‘n boer met die Bielie-kraal beestelsel! | Algar

Algar IND BK stel bekend die revolusionêre Bielie-kraal beesstelsel!

Hierdie stelsel is ontwerp om veehantering heeltemal op sy kop te draai met die nuutste meganiese tegnologie vir duursaamheid, tydbesparing en koste effektiwiteit. Hierdie innoverende stelsel spog met komponente soos die Bielie-fuik, Bielie-skuifhek en Bielie-verstelbare gang, wat foutloos beweeg en presiese beheer tydens beeshantering verseker.

Kies tussen die veelsydige Bielie-boks werkkrat met 11 toegangshekke, ideaal vir doeltreffende beeshantering, of die Bielie-nekklamp. Vir veilige en kommervrye veebestuur, is daar ‘n robuuste 750 mm breë gang met ‘n h-tipe nekklamp. Die Bielie-kraal is gebou vir sterkte en en is lig en kan moeiteloos geskuif word tussen plase. Dit verbeter die operasionele buigsaamheid van jou plaas, sonder buitensporige koste.

Prioritiseer jy maklike gebruik van toerusting? Besparings in tyd en geld? Of is betroubare werkverrigting vir jou nommer een? Op al hierdie gebiede lewer die Bielie-kraal net wat jy nodig het.

Dit verander die bedryf van moderne veehantering, wat boere bemagtig met voortreflike tegnologie en ‘n praktiese ontwerp vir meer produktiwiteit en winsgewendheid.