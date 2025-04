Wat lê voor vir Vlakte Bonsmara Studiegroep vir 2025?

805 words

Die Vlakte Bonsmara Studiegroep, onder leiding van die voorsitter Kobus du Toit, is optimisties oor die komende jaar, met die hoop dat die marktoestande sal stabiliseer en die boere se kontantvloei sal herstel.

Die algemene vooruitsigte vir die groep vir 2025 is versigtig optimisties, en daar is ‘n baie duidelike strewe om boere die beste moontlike teelmateriaal aan te bied, terwyl hulle steeds topgehalte Bonsmaras teel.

Die missie van die Vlakte Bonsmara Studiegroep:

Vir die Vlakte Bonsmara Studiegroep maak dit ekonomies sin om met Bonsmaras te boer. Bonsmaras het nie net die grootste markaandeel in Suid-Afrika nie, maar die aanvraag uit Namibië en Botswana groei steeds, veral van voerkrale.

Kobus du Toit verduidelik: “Bonsmara het die grootste markaandeel in SA, en ons sien in Namibië raak die voetspoor ook al hoe groter. Die groot rede daarvoor is die prestasie van die Bonsmara in die voerkrale wat die vraag baie gesond maak. Dit maak ekonomies sin om met Bonsmaras te boer.”

Die visie vir 2025:

Die visie vir die groep vir 2025 is om voort te bou op die sukses van die vorige jare, terwyl die groep die uitdagings wat die mark bied oorkom. Die doelwit is om voort te bou met genetiese verbetering van Bonsmara as ras deur prestasietoetsing en streng keuring, wat verseker dat die groep altyd die beste teelmateriaal in die mark plaas.

Kobus beklemtoon: “By die Vlakte-groep is genetiese verbetering en prestasietoetsing ‘n volgehoue proses. Stoettelers pas deurgaans prestasietoetsing toe en wat teelmateriaal aanbetref, kyk die groep werklik na net die beste genetika om aan die voorpunt te bly.”

Die groep fokus nie net op genetiese verbetering nie, maar ook op algehele klantediens en tevredenheid. Deur elke aspek van die Bonsmara-teelproses op ‘n hoë vlak te bestuur, wil die groep ‘n leier bly in die mark en ‘n voorbeeld stel vir ander telers.

Kobus sê: “Vir ons as studiegroep is dit belangrik om altyd aan die voorpunt van die mark te bly en uitstekende klantediens en nasorg aan te bied.”

Komende veilings en wat kopers kan verwag:

Die komende veilings vir 2025 beloof opwindende geleenthede vir telers en kopers. Die Mei-produksieveiling sal ‘n groot verskeidenheid van uitmuntende 3-in-1 diere bied wat in ‘n uitstekende kondisie is, en die bulaanbod vanjaar sal van topgehalte wees. Alle diere wat op die veilings aangebied word, word deur ‘n paneel keurders gekeur, wat verseker dat slegs die beste diere die mark bereik.

Afgesien van die produksieveiling in Mei en die bulveiling in Oktober, bied die Junie-jongbeesveiling en Desember-vetveeveiling ook ‘n wonderlike geleentheid vir kopers om ‘n top aanbod van slagvee te verwag.

Die groep sien jaarliks ‘n premie op die diere wat hulle op hierdie veilings aanbied, wat nie net vir kopers nie, maar ook vir die lede wat as verkopers betrokke is, voordele inhou. Kobus verduidelik verder: “Wat ons positief hou, is die feit dat daar soveel nuwe toetreders en telers is wat die mark betree, wat wys dat die ras konstant groei.”

Unieke kenmerke van die veilings:

Wat die Vlakte Bonsmara Studiegroep se veilings uniek maak, is die streng keuring van diere volgens die hoogste standaarde voor die veilings.

Kobus verduidelik: “Elke teler haal werklik van die beste diere uit wat hy kan, en vanuit daardie groep word dan die bestes gekies vir die veiling. Dit bring mee dat ons veiling nie regtig ‘n groot stertkant aan die einde het nie.”

Die fokus is nie net op die keuse van topgehalte diere nie, maar ook op die eenvormigheid van die hele aanbod, wat beteken dat kopers met vertroue en toe oë diere kan kies en koop, wetende dat hulle diere sal kry wat nie net aan die fisiese en genetiese behoeftes voldoen nie, maar ook aan die nodige gesondheidstandaarde.

Boodskap aan medetelers en kopers vir 2025:

Vir die komende jaar is Kobus du Toit versigtig optimisties, maar ook realisties oor die uitdagings wat voorlê. Hy glo egter dat die marktoestande in ‘n positiewe rigting sal beweeg: “Alhoewel ons versigtig optimisties is oor die jaar, hou ons moed dat dinge in ‘n goeie rigting sal draai, met graanpryse wat afkom en speenkalfpryse wat opgaan. Geen koper moet hierdie geleentheid misloop om top teelmateriaal te bekom terwyl dit nog bekostigbaar is.”

Die Vlakte Bonsmara Studiegroep is dus nie net ‘n platform vir diere te koop nie, maar ook ‘n gemeenskap van telers wat saamwerk om die Bonsmara-ras en hulle markleierskap te bevorder. Die groep bly gefokus op die gehalte van die diere wat aangebied word, sowel as die volgehoue verbintenis om aan die voorpunt van die bedryf te bly.

Samewerking en vooruitgang is die sleutel tot die sukses van die Vlakte Bonsmara Studiegroep, en die jaar 2025 sal geen uitsondering wees nie.

Bly op hoogte van die Vlakte-groep se komende veilings en gebeure deur die jaar deur hulle sosialemediaplatforms te volg of besoek hulle webwerf.