Waarom boere regoor Suid-Afrika Black Fox Drakensbergers verkies
Die Drakensberger, Suid-Afrika se inheemse trots is meer as net ’n ras. Met ’n geskiedenis van hardheid, aanpasbaarheid en uitsonderlike melk- en vleiseienskappe, het hierdie ras oor die jare ’n merkwaardige voetspoor in boerderye van Noordwes tot ver daarbuite gelos.
Hulle pas gemaklik aan by uiteenlopende omgewings: van die rotsagtige vlaktes tussen Klerksdorp en Wolmaransstad tot die warm, sanderige toestande van Tosca. Dit is juis hierdie aanpasbaarheid, saam met hul kalm temperament en konsekwente produksie, wat Drakensbergers so geliefd maak by kommersiële en stoetboere regoor die land.
By Black Fox, ’n stoet wat in 1976 deur Johann Fourie gestig is, word hierdie tradisie van gehalte en toewyding voortgesit. Met plaaslike boerderye in Jakkalsfontein (Klerksdorp) en Belvidere (Tosca), is Black Fox nie net ’n naam nie, maar ’n simbool van volhoubaarheid en passie vir die Drakensberger-ras. Johann, wat self ’n lewenslange ondersteuner en aanhanger van die ras is, beskryf sy verbintenis eenvoudig: “Alhoewel ek met verskeie rasse gewerk het, was ek sedert 1976 ’n toegewyde Drakensberger-aanhanger en boer.”
Wat Black Fox uniek maak, is nie net die gehalte van hulle diere nie, maar die langtermyn visie en toewyding van die stoet. Sedert sy ontstaan het Johann met passie en toewyding die Drakensberger-ras bevorder, en die stoet het sy reputasie gebou op integriteit, volhoubare boerderypraktyke en ’n diep respek vir die natuur en plaaslike omgewing. Hierdie nalatenskap maak Black Fox ’n toonaangewende stoet, nie net in Noordwes nie, maar regoor Suid-Afrika.
Boere wat Drakensbergers by Black Fox aanskaf, kies nie net vir ’n ras nie – hulle kies vir ’n bewese storie van sukses, aanpasbaarheid en volhoubare produksie. Of dit nou vir melk, vleis, of die kombinasie van beide is, die Black Fox diere bied ’n balans van prestasie en gemak in bestuur wat vandag se boerderye benodig. Hierdie diere floreer selfs in uitdagende omgewings, en bly steeds konsekwent in produksie en temperament.
Met ’n nalatenskap van meer as 45 jaar, en ’n oog vir die boer se uitdagings en behoeftes, is Black Fox Drakensbergers ’n toonbeeld van wat passie, toewyding en kennis van die ras kan bereik. Johann Fourie se visie en liefde vir die Drakensberger het nie net ’n stoet geskep nie, maar ’n lewende nalatenskap wat vandag se en môre se boere help om suksesvol en volhoubaar te boer.
Uitnodiging na die 19de produksieveiling
Black Fox en gasverkopers nooi alle boere uit na hulle 19de produksieveiling, wat plaasvind op 4 September 2025 om 11:00 by Jakkalsfontein, Klerksdorp. Op die veiling sal daar 29 bulle beskikbaar wees, elk skoon getoets vir Myostatien en volledig getoets vir vrugbaarheid.
Besigtig die veiling en diere op aanbod op Agri4all.
Leave A Comment