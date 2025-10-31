VIDEO: TKB verkoop bul vir R800 000 tydens 16de Vlakte Bulveiling
Die 16de Vlakte Bonsmara Bulveiling op Doornpan was een vir die boeke! TKB Bonsmaras het geskiedenis gemaak toe hulle ‘n bul vir ’n ongelooflike R800 000 verkoop het – die duurste bul nóg vir die Vlakte Bonsmara Studiegroep. Kyk die hoogtepunte van die dag en beleef die opwinding van hierdie uitsonderlike veiling.
Lees meer oor die veiling op ProAgri: Vlakte Bonsmara Studiegroep verkoop duurste bul nòg op Doornpan | ProAgri
