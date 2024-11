VIDEO: Springbokslot Bakkies Botha boer saam Agrico!

By

Vir Bakkies is boerdery nie net ‘n beroep nie. Dit is ‘n leefwyse; ‘n roeping wat hom verbind aan ons Skepper en die grond van ons pragtige land. Sy hart klop vir die ryk, vrugbare landerye en die landbougemeenskap van Suid-Afrika.

Ná ‘n legendariese rugbyloopbaan het Bakkies ‘n nuwe uitdaging aangepak: die wêreld van boerdery.

Op Andre Kock & Seun se plaas buite Warmbad besproei tien Agrico G3-spilpunte die voer. Bakkies meen dat jy weet waarvoor jy jouself inlaat en saam met wie jy werk as dit by spilpunte kom. Vir Bakkies, is dit Agrico spilpunte!