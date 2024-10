VIDEO: New Holland se blou boordtrekkers | NAMPO Kaap 2024

New Holland is al jare die ondersteuningspunt van boere in die boord- en wingerdbedryf met hulle verskillende trekkers. Hulle boordtrekkers bied aan boord- en vrugteboere die geleentheid om maklik, sonder sukkel die seisoen aan te pak.

Die blou boordtrekker reeks:

T3F: Liggewig en kompak

T4F/N/V-reekse: Veilig en betroubaar

T4 LP: Stabiliteit teen skuinstes

TDF: Styl, gerief en produktiwiteit

Vir meer inligting, kontak jou New Holland-handelaar vandag of skakel vir Jaco du Preez by (+27) 82-524-8898.