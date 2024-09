VIDEO: Irrigation Unlimited | NAMPO Kaap 2024

Irrigation Unlimited is ’n diensgerigte handelaar wat produkte versprei na die Suid-Afrikaanse markte deur ’n netwerk van agente.

Die maatskappy is in 2003 gestig as die bemarkingsarm van Wahl Industries, en is die enigste verspreider vir Wahl-, Sime-, Vyrsa- en Ocmis-produkte vir Afrika.

Met ’n groot hoeveelheid besproeiingsgereedskap beskikbaar, kan jy beslis jou soektog na besproeiing bevredig op die Irrigation Unlimited-webtuiste by https://iunlimited.co.za/.

Kontak gerus vir Henko Cilliers by (+27)71-303-8829 / henko@iunlimited.co.za vir enige navrae.