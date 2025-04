Van hoenders tot boerbokke – die room van kleinvee: Langkloof en Vriende se 2de produksieveiling

655 words

Vir boere en telers wat op soek is na diere van uitsonderlike gehalte en genetiese potensiaal, is Langkloof en Vriende se 2de produksieveiling die ideale geleentheid. Vanjaar beloof Langkloof en Vriende nog meer en nog beter op aanbod. Hierdie veiling bring die room van kleinvee saam, met Boerbokke, Kalahari Reds, Meatmasters, Dorpers, British Alpines en hoeders op veiling, is daar iets vir elke teler om van te kies en te keur.

Die Langkloof en Vriende-veiling staan uit as een van die min veilings wat ‘n merkwaardige verskeidenheid van hoëgehalte-diere bied, wat voorsiening maak vir alle telers—van gesoute stoettelers tot diegene wat pas begin.

Lilanie Viljoen, eienaar van Langkloof nooi almal harlik uit na die veiling: “Ons nooi jou uit om op 28 Junie 2025, te Fire en Wine Pretoria by ons aan te sluit vir ‘n dag gevul met opwinding, gemeenskap en die geleentheid om uitstaande vee aan te skaf. Saam kan ons voortgaan om ‘n markplek te bou wat gehalte, regverdigheid en wedersydse respek in die veebedryf vooropstel.”

Waar het alles begin?

Hulle reis het begin met ‘n besef dat daar ‘n beduidende behoefte is aan ‘n billike en deursigtige veilingsplatform waar kopers diere van hoë gehalte kan aankoop sonder die bekommernis van hoë pryse. Hulle missie was eenvoudig dog diepgaande—skep ‘n omgewing waar kopers gemoedsrus kan geniet, wetende dat hulle werklike pryse vir top-vlak vee betaal.

Lilanie vertel: “Ons eerste veiling in 2024 was ‘n geweldige sukses, wat die vraag na ‘n markplek bevestig wat op integriteit en vertroue gebou is. Die positiewe reaksie van beide kopers en verkopers was oorweldigend, en dit het duidelik geword dat ons ‘n snaar binne die landbougemeenskap getref het. Ons veiling het nie net ‘n plek gebied vir die verkoop van uitsonderlike diere nie, maar het ook ‘n gevoel van kameraadskap onder deelnemers gekweek en hulle verenig in hul gedeelde passie vir vee.”

“Ons veiling is ontwerp om voorsiening te maak vir alle boere, of jy nou net jou reis begin of ‘n erkende stoetboer is wat jou teelprogram wil verbeter. Ons is daartoe verbind om gehalte diere te verskaf wat aan die behoeftes van elke deelnemer voldoen,” voeg Lilanie by.

Wat onderskei hulle veiling van die res?

Uiteenlopende seleksie: Hulle is trots daarop om ‘n wye verskeidenheid diereop veiling aan te bied, om te verseker dat daar iets vir almal is. Of jy nou jou kudde wil uitbrei of jou stoet van die been af bring, daar is ‘n dier vir elkeen se behoeftes.

Elke dier op hulle veiling is noukeurig gekeur en voorberei vir die veiling en die diere word met die hand uitgesoek, wat verseker dat jy in die beste belê. Toeganklike pryse: Langkloof en Vriende se deursigtige, markverwante prysebied elke koper ‘n regverdige kans. Hulle glo dat gehalte teeldiere toeganklik moet wees vir alle telers, sodat jy goeie genetika kan bekom, sonder om die bank te breek.

Hulle visie en missie is om topgehalte en gesonde diere en dienste aan hulle kliënte en kopers te bied.

Hulle waardes is:

Om eties op te tree en met integriteit,

Ambisieus te wees oor die diere,

Mense met resprek te behandel,

Spanwerk belangrik te ag,

Hulle gee om vir diere en mense,

Kliënte terede te stel,

Gehalte diere te lewer.

Die Langkloof en Vriende-span nooi alle voornemende kopers en telers uit na hulle komende veiling. CDP Auctions gaan die veiling en aanlynveiling hanteer.

Vir meer inligting kontak:

Lilanie Viljoen: 082-928-6876

Erich Bekker: 082-713-8395

Carl van Heerden: 081-751-8708

Corné du Plessis: 076-101-9996

Marlise (Aanlyn): 065-716-4689

PW van Heerden (Bemarking & Transport): 083-627-4133

Jim Makgae (Bemarking): 073-735-9195

CDP Veilingsdienste: online@cdpauctions.co.za

Verkoperslys: