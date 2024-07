Valtrac skitter by Val Boeredag: Boere bewonder drie staatmaker-trekkers

Die wit Valtra T235-Active het uitgestaan by die Val Boeredag-demonstrasies. Hierdie trekker is die operateur se droom, het genoeg krag om groot lande woerts-warts te bewerk en gee die boer volle beheer. Die trekker spog ook met die jongste tegnologie. Die kajuit is baie gerieflik met genoeg ruimte sodat jou kind of vrou ook kan saamry. Die beheerskerm is groot en presies op die regte plek in die kajuit geplaas.

Die bewondering wat boere vir Valtrac se Valtra-trekkers het, was weer duidelik sigbaar by Val Boeredag. Valtrac se trekkers bespaar boere tyd, geld en brandstof.

Valtra vervaardig al sedert 1951 voortreflike trekkers en elke keer as jy dink hulle het nou die toppunt bereik, kom hulle vorendag met nog nuttige verbeterings ten opsigte van krag, tegnologie, ekonomie en betroubaarheid.

“Ons het boere by Val vanjaar drie trekkers kom wys,” sê Johan Duvenhage van Valtrac:

Die T235-Active vir die demonstrasie met die 36 Tatu-skotteleg.

Die Valtra A134-HiTech

Die Valtra BH174-HiTech wat ‘n boer teen ‘n baie gunstige prys kan aanskaf

‘n Boer het niks meer nodig as Valtrac se uitsonderlike kenmerke nie, sê Johan. “Al ons trekkers het ‘n lae brandstofverbruik en die kajuite is ook baie gerieflik.

“Valtrac se trekkers bied meer presisie, wins en werkverrigting. ‘n Boer weet heeltyd hoe sy trekker presteer en hy kan die werktuig wat hy sleep akkuraat beheer met die trekker se gevorderde tegnologie. Die trekker het ook ‘n gemaklike ritervaring op ongelyke grond net soos die duurste motors. Valtrac se trekkers het uitstekende sigbaarheid na agter wanneer hulle agteruit werk, en daar is kantruitveërs sodat jy na alle kante af goed kan sien. Daar is ok genoeg ligte sodat jy selfs in die donkerste nag kan werk.

“Ons hoofkantoor is in Parys en ons het takke in Middelburg, Lichtenburg, Pietermaritzburg en Bethlehem, en die voorste geenbewerkingplanters van Jumil en Tatu is ook daar te kry,” voeg Johan by.



“Ek hoop meer mense swaai oor Valtrac toe,” sê hy.

Lees meer oor die Valtra A134-HiTech hier.

Valtrac het tans ‘n spesiale huurkoopaanbieding op hulle N-, S-, en T-reeks trekkers: prima minus 7%. Moet dit nie misloop nie. Kontak hulle vandag nog. Al hulle trekkers word gerugsteun Met Valtrac se legendariee naverkoopdiens en het ‘n waarborg. Besoek hulle webblad by www.valtrac.co.za vir meer inligting.