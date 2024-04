Valtrac bring die room van die room na SA boere

Die Major Cyclone-snyer is nou al vier jaar oud en werk nog so goed soos die eerste dag!

Die groot sleutel tot produktiwiteit is om ՚n stelsel te vind wat doeltreffend werk en gehalte uitset bevorder. Dit maak mos sin? Tog, wanneer jy boer, verg dit ՚n bietjie meer oplees, oorweeg, beplan en idees toets. Sommiges faal en ander is raakskieters soos om ՚n grassnyer wat heeltemal onbekend is aan Suid-Afrika, al die pad van Ierland af in te voer.

՚n Gerondsukkel met drie grassnyers wat skaars kan byhou met hulle take in piekseisoen is nie iets waarmee Mark Hauff sy tyd wou mors nie. Hy is ՚n tweede-geslag melkboer van suidelike KwaZulu-Natal, naby die dorp Ixopo.

“Ons stuur ongeveer 2 500 koeie deur twee melkhuise om gemelk te word,” vertel hy.

“Om hierdie aantal beeste in die beste kondisie te hou vir produktiewe melkproduksie, loop hulle op weiding onder besproeiing. Hulle dieet word verder aangevul met mieliekuilvoer wat ons self maak.” Om meer as tweeduisend beeste te versorg is nie kinderspeletjies nie! Op Rockfontein, Mark se familieplaas, volg hulle ՚n hoë-druk strookbeweidingstelsel wat sorg dat die koeie stuk-vir-stuk die veld vreet terwyl ander gedeeltes herstel.

“Wat egter gebeur, is dat die koeie selektief eet wat dan ՚n oneweredig beweide strook agterlaat,” verduidelik Mark. “Om dit te bekamp, moet ons die lang polle korter sny voordat ons tussenin saai. “Sodra die beeste na die volgende strook beweeg, moet die grassnyer gevolg deur die planter inspring. En so kort op die koeie se spoor moet jy sukkel met taai miskoeke wat soos sement aan lemme klou.”

Hy sê daar is ՚n goeie rede waarom die mense toentertyd beesmisvloere gehad het! Vir toerusting is die toestande nie so goed nie, want sommer gou-gou raak lemme stomp, onderdele raak onklaar en die hele snyproses word vertraag. “Ek moes ՚n alternatief probeer vind,” sê Mark.

“Dit was tydrowend, arbeidsintensief en duur om voortdurend herstelwerk te doen.” Daarom het Mark begin soek na die regte produk.

Valtrac bring wêreldklas vindingrykheid na eie bodem

Major Equipment (Intl) Bpk is ‘n vervaardiger van landboutoerusting gevestig in County Mayo, Ierland wat onder meer snyers en konstruksietoerusting insluit en het ‘n verspeidingsnetwerk wat oor meer as 30 lande strek. Met ‘n spoor van sukses sedert 1976, stel Major duursaamheid, eenvoud en betroubaarheid in sy produkte eerste om in verskeie landbou- en kommersiële behoeftes wêreldwyd te voorsien. Deur kliënte se behoeftes te prioritiseer en moderne vervaardigingstegnieke te gebruik, lewer Major deurlopend uitsonderlike oplossings vir ondernemings om te floreer. Na deeglike navorsing het Mark ՚n produk gevind wat aan sy behoeftes voldoen: Die Cyclone grassnyer van Major.

“Die enigste nadeel was is dat dit nie in Suid-Afrika beskikbaar was nie, maar dit het my nie gekeer nie,” vertel hy.

“My verhouding met Valtrac, wat ook my trekkers verskaf, is baie goed. Ek weet dat hulle altyd op die uitkyk is daarna om nuwe tegnologie na boere te bring. Dit is juis waarom ek met hulle gepraat het en gevra het of hulle dit sal oorweeg om die snyers in te voer. “Die Valtrac-span het die snyers op ՚n oorsese skou gaan besigtig en saamgestem dit is ՚n goeie produk wat die invoer daarvan die moeite werd maak.” Mark was dus die eerste eienaar van ՚n Major Cyclone-grassnyer in Suid-Afrika.

“Wat Major se Cyclone vir my bied is ՚n keuse om die hoogte waarteen die gras gesny word te stel. Dit voldoen ook aan ons behoefte, omdat hierdie grassnyer anders werk as ՚n grassnyer wat jy vir hooimaak sal gebruik,” verduidelik Mark.

Dit het twee gewone lemme wat teen die grond die gras sny, met nog twee lemme wat vasgemonteer is om die gesnyde gras fyner te kap. Die eindresultaat is ՚n egalige veld met oorblywende gras wat ՚n goeie deklaag vorm. Die Cyclone is in agt verskillende groottes vanaf 2,1 tot 6,5 meter beskikbaar. Mark het ՚n 4-meter model wat maklik agter sy Valtra N134 gesleep word.

‘n Reuse verskil vanaf dag een met Major se Cyclone-grassnyer

Dit is nou vier jaar later en Mark is in sy skik met die diens wat hy uit hierdie snyer kry. “Die merkbare verskil is dat ons voorheen tot drie trekkers met snyers op ՚n dag moes laat draf, maar nou kry dié een masjien lag-lag die werk klaar. “In die somer moet ons elke dag minstens sestien hektaar sny om by te hou. Met ander fabrikate sal dit nog twee masjiene verg, so die Cyclone help ons produktiwiteit. Dit is vinnig, betroubaar en doeltreffend.” Mark hou daarvan dat die masjien sterk gebou en teen roes beskerm is.

Nou eers begin klein krakies verskyn wat deel is van jare se slytasie. “Ons beweeg vinnig deur groot hektare wat dit beslis die moeite werd maak. Weens die roller wat agter op die snyer is beweeg dit ook moeiteloos oor spilpuntspore, so die werktuig hou ook langer. Hy vertel dat hy spoedig geleer het dat dit vir hulle melkplaas belangrik was om die voorste wieletjies wat as ՚n toevoeging gekoop kan word by te voeg.

“Aanvanklik het ons nie gedink dit is nodig nie, maar dit is belangrike ondersteuning vir die snywerk oor ongelyke veld. Dit het eintlik die wêreld se verskil gemaak.” Buiten dat die roller agter gereeld skoongemaak moet word omdat een van die inheemse grasse wat in die gebied voorkom maklik om die roller draai is daar min versienwerk wat gedoen moet word. Wanneer lemme na baie ure vervang moet word, beveel Mark aan aan dat die oorspronklike, harde lemme gebruik word. “Dit is beslis op die lang duur die moeite werd in die lange duur,” sluit hy af.

Valtrac is die enigste invoerder van Major Cyclone-snyers. Hierdie snyers word ook met groot sukses in die VSA en Australië gebruik vir stoppelbestuur op katoen- en mielielande.

Om Valtrac se voortreflike dienslewering te ervaar en uit te vind watter oplossings hulle vir jou boerdery het, kontak hulle by (+27)56-817-7338 of stuur ՚n e-pos aan sales@valtrac.co.za. Besoek ook gerus die webtuiste op www.valtrac.co.za om na ander gehalte produkte te loer.