Valley Rally 2025: Boere kuier lekker en leer meer oor slim waterbenutting

Waardevolle waterkennis is uitgeruil toe boere van regoor die Alldays-distrik, en selfs van oor die Botswana-grens, by Makoppas Nest saamgetrek het vir een van die belangrikste landbougeleenthede van die jaar: die Valley Rally.

Hierdie inligtingsdag, aangebied deur Valley in vennootskap met NTK (VKB Landbou) en met tegniese ondersteuning van Senninger, het boere bekend gestel aan gevorderde besproeiingstegnologie en die nuutste oplossings vir doeltreffende waterbestuur.

Die dag het nie net gefokus op produkte nie, maar ook op praktiese kennisdeling en die versterking van verhoudinge binne die landbougemeenskap.

Valley se besproeiingstelsels staan al jare bekend vir hulle betroubaarheid en vernuwende oplossings. Boere kon self ervaar hoekom hierdie oplossings so hoog aangeskryf word, danksy praktiese demonstrasies van spilpunte, drupbesproeiing en verskeie aanpassings vir spesifieke gewas- en grondtipes.

Johan van der Westhuizen, NTK se besproeiingsbemarker, het in ’n onderhoud verduidelik dat dit vir hulle belangrik is om meer as net produkte te lewer. Hulle streef daarna om boere te ondersteun met opleiding, tegniese raad en opvolgdiens. Volgens hom maak die samewerking tussen Valley, NTK en Senninger dit moontlik om ’n geïntegreerde diens te lewer wat regtig sinvol is vir die moderne boer.

Die Valley Rally het nie net sprekers en tegnici aan die woord gestel nie – boere het ook hulle eie insigte en ervarings gedeel. Een van die plaaslike boere, Jannie Venter, het vertel hoe hy Valley se toerusting gebruik om sy waterverbruik te optimaliseer en sy oeste te verbeter. Hy het dit waardevol gevind om met ander boere te gesels en idees uit te ruil.

Nog ’n deelnemer, Marthinus Erasmus, het opgemerk dat hy gereeld sulke geleenthede bywoon om op hoogte te bly met nuwe oplossings. Hy glo dat praktiese wenke wat hy hier hoor dikwels ’n groot verskil op sy plaas maak.

Hoewel die fokus op besproeiing was, het die Valley Rally ook die gemeenskapsgees onder boere versterk. Die geleentheid het voorsiening gemaak vir informele gesprekke en netwerkgeleentheid, wat boere in staat gestel het om bande met mekaar en met tegniese vennote te versterk.

Valley en NTK het doelbewus seker gemaak dat elke boer toegang het tot die kundiges op die terrein en alle vrae is deeglik beantwoord. Hierdie oop en eerlike kommunikasie het ’n vertrouensverhouding wat reeds tussen die rolspelers bestaan versterk.

Die Valley Rally het nie slegs op tegniek en data gefokus nie. Deur verskeie speletjies en kompetisies het deelnemers ook die geleentheid gehad om te ontspan en saam te lag. Pretaktiwiteite het die dag ligter gemaak en die samehorigheid versterk.

Die organisasie het daarin geslaag om die regte balans tussen inligting en ontspanning te tref, wat gesorg het vir ’n geslaagde dag waarby almal betrokke gevoel het.

Een van die duidelikste boodskappe van die dag was dat moderne besproeiing ’n kernkomponent van volhoubare landbou is. Boere word jaarliks gekonfronteer met klimaatsuitdagings en stygende insetkoste. Tegnologie soos dié wat Valley ontwikkel, bied nie net waterbesparing nie, maar ook verhoogde doeltreffendheid en opbrengs.

Boere wat reeds Valley se stelsels gebruik, getuig van ‘n merkbare verbetering in hulle produksie. Hierdie soort tegnologie maak dit moontlik om met groter sekerheid en minder risiko te boer.

Valley Rally 2025 het duidelik gewys hoe kragtig samewerking tussen verskaffers, verspreiders en boere kan wees. Wanneer kenners op dieselfde bladsy is as die boer op die plaas, ontstaan daar oplossings wat regtig werk. Hierdie samewerking stel die landbousektor in staat om nie net aan te pas by veranderende omstandighede nie, maar ook aktief te vernuwe en te groei.

Valley, NTK en Senninger se samewerking het bewys dat praktiese ondersteuning en langtermynverhoudinge die sleutel is tot ’n gesonder en sterker landbougemeenskap

Valley Rally 2025 het nuwe tegnologie uitgelig, maar ook nuwe verhoudings gebou en bestaande bande versterk. Boere het huis toe gegaan met nuwe insigte, praktiese kennis en hernude geesdrif.

Hierdie geleentheid het gewys dat tegnologie, wanneer dit reg aangewend word, hand aan hand kan loop met menseverhoudings en gemeenskapsbetrokkenheid. Dit is hoe die toekoms van doeltreffende en volhoubare boerdery gevorm word – niein isolasie nie, maar deur samewerking, praktyk en toewyding.

Om meer uit te vind oor die oplossings wat Valley Irrigation bied kan boere gerus hulle webblad besoek by www.valleyirrigation.com.