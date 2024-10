Valley en die Van Greunens kom al dekades saam

Michael van Greunen en Nelius van Greunen saam met Bertus van der Merwe van SKB wat die Valley-handelaar in die area is.

Water is lewe en in George weet die boere van die Van Greunen Boerdery dit goed. Hier boer hulle met melkkoeie, mielies, aartappels en bessies. Dit is juis hulle dekades lange verbintenis met Valley Irrigation wat bygedra het tot die sukses van die boerdery.

Nelius van Greunen, besturende direkteur van die Van Greunen Boerdery is een van vier broers wat reeds die vierde geslag boere in die boerdery is. Hy vertel dat sy pa reeds in 1985 hulle eerste Valley-spilpunt aangeskaf het. Van daar het hulle by die fabrikaat gebly en vandag spog hulle met 57 Valley-spilpunte op hulle plaas.

“Die spilpunte het vir ons heelwat nuwe produktiwiteit opgelewer. Dit het ons die geleentheid gegee om water meer optimaal te kan aanbring en meer te kan produseer uit die beperkte beskikbare waterbronne,” sê Nelius.

Die volgende generasie Van Greunens is reeds besig om voor te berei om eendag die familie-boerdery oor te neem en Nelius vertel dat soos wat die boerdery groei, groei Valley se tegnologie ook.

Vandag kan jy jou spilpunte dophou en van jou foon af beheer met Valley se beheerstelsels.

Die boerdery is naby die Outeniekwa berge geleë; die berge is ’n goeie opvangsplek vir water. Maar die Van Greunens werk spaarsamig met hulle water. Hulle het opgaardamme op die plaas sodat hulle genoeg water het wanneer die droë tye kom.

Dit is juis Valley se spilpunte wat hulle help om hierdie water so doeltreffend as moontlik te gebruik.

“Ons is baie gesteld daarop dat die neerslagtempo van die spilpunte sodanig is dat dit gelyk is met die infiltrasievermoë van die grond, sodat daar nie afloop is nie. Die wortelsone moet ook optimaal benat word sonder dat daar vermorsing van water is,” verduidelik Nelius.

Sy kleinneef Michael van Greunen, is in beheer van grondgesondheid, vestiging van weiding, die keuse van kultivar en die tegnologie wat daarmee gepaard gaan.

“My rol op die plaas is meer prakties, so Valley se tegnologie maak dit gerieflik om die spilpunte van ’n afstand te kan beheer,” vertel Michael.

Hier gebruik hulle die Valley ICON5 kaste wat hulle toelaat om regstreeks die status van hulle spilpunte dop te hou, data te versamel en hulle spilpunte van hulle fone af te beheer.

Daar is ook spilpunte wat op die Valley Select2 en Valley Cam-bestuurstelsels werk.

Hierdie stelsels maak dit vir hulle makliker om varieerbaar te besproei. Michael verduidelik indien daar ’n sirkel is waar hulle lusern en klawer plant kan hulle die spilpunt stel om meer water op die lusern neer te sit, omdat dit beter gedreineerde gronde is.

Die Van Greunens het ’n groot melkboerdery en dit is dus vir hulle baie belangrik dat hulle koeie gesond is.

“As melkboere gaan dit alles vir ons oor hoe gelukkig ons koeie is, want as ons koeie gelukkig is, is ons gelukkig. Gesonde koeie moet ten alle tye genoeg gehalte kos hê,” vertel Nelius.

Hy sê dat hulle eintlik wiedingsboere is. Die spilpunte help hulle om in die nat seisoene vir hulle koeie groen lande te gee om op te wei en om mielies te laat groei wat dan in die droër maande as kuilvoer gebruik kan word.

Hoewel hulle beïndruk is met Valley se tegnologie, glo Nelius dat die sukses van hulle verhouding met Valley nie net by die tegnologie lê nie.

Bertus van der Merwe van Suid Kaap Besproeiing (SKB), het die maatskappy by sy pa oorgeneem. SKB is die Valley-handelaar in die omgewing en dit is juis Bertus se pa wat in 1985 aan die Van Greunens hulle eerste spilpunt verkoop het.

“Dit is vir ons belangrik om goeie verhoudings met ons kliënte te bou. Ons verkies lekker oop kommunikasie en as ons kan verbeter op seker aspekte is dit vir ons beter dat ons dit direk uit die perd se bek hoor en dan streef ons om te verbeter,” vertel Bertus.

Nelius sê dat naverkopediens en die verhouding met SKB oor die jare vir hulle boerdery waardevol was.

“Enige toestel se aanwending oor tyd gaan oor betroubare produkte en diens, so Valley is vir ons van groot waarde,” vertel Nelius oor Valley en SKB.

Die SKB-span bestaan uit vier tegnikuste en twee hyskraan- en vragmotorbestuurders wat boere met alles bystaan: van opmeet tot die ontwerp, installasie, implementering en naverkope van hulle stelsels.

“Ons doen alles van punt a tot z, ons grawe net nie jou slote nie. Ons maak seker die stelsel werk reg voordat ons jou plaas verlaat,” sê Bertus trots.