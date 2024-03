URI-SA se voertuie gaan waar die pad nie eers wil nie

Een van die URI 4.2 Landcruiser-voertuie wat tans op ‘n 12-maande basis in ‘n groot park in Zambia getoets word in ‘n area waar hulle jaarliks tot 500 mm vloede ervaar. Sover is daar nog geen probleme wat opgeduik het nie.

Soek jy ‘n voertuig wat stewig is en alle terreine met gemak kan aanpak? Nie net het URI-SA die voertuig vir jou nie, maar hulle kan hom aanpas volgens jou spesifikasies.

URI het in 2015 die vervaardiger geword van veeldoelige voertuie van staal wat ontwerp is om van ‘n kommersiële voertuig na ‘n mynvoertuig omskep te word. Hierdie voertuie het die kapasiteit om in verskeie bedrywe gebruik te word.

URI-SA bied voertuie in vier verskillende afdelings:

Oopgroef- en ondergrondse mynwese

Landbou

Polisiëring, beveiliging, weermag en brandbestryding

Wildkyk en ontspanning

Die bestaan van URI-SA

Die voertuie is oorspronklik van 1995 af deur Ewert Smith in Namibië gebou. Daar was ‘n behoefte vir voertuie wat versoenbaar was met ‘n verskeidenheid aanwendings en terreine. In 2015 het André en Raymond Squire die intellektuele eiendom oorgekoop en URI gevestig. Beide was bekend met die spoorlosemynbedryf.

URI-SA se strewe

Die maatskappy streef daarna om waarde toe te voeg, spesifiek die waarde van voertuigontwikkeling, winsgewendheid, beskikbaarheid en doeltreffendheid in verskeie sektore.

Hulle motivering is om hulle klante met die beste gehalte ingenieurswese en ontwikkeling te voorsien

Spaarsamige dienste te verskaf

Die markleiers te wees vir die verskaffing van voertuie wat hou in die kommersiële- en landbousektore, en

Vernuwende voertuigverskaffers te wees.

Van oud na nuut saam met URI-SA

URI-SA bied ‘n baie unieke diens aan. Benewens die nuwe voertuie wat hulle ontwikkel en bou, kan hulle ook jou ou voertuig in ‘n URI-voertuig verander.

Raymond sê: “Ons het ‘n baie goeie opsie waar mense hulle ou Toyota Hilux vir ons kan skenk en dan restoureer ons al die onderdele tot en met hulle spesifikasies en maak hulle so goed soos nuut. Ons vat dan daardie onderdele en bou dit binne in ‘n nuwe URI-bakwerk in. Dan het die klant ‘n splinternuwe URI-kajuit wat opgebou is uit hulle eie geskenkte voertuigonderdele, wat so goed soos nuut is. Dit is een van ons kostebesparingsinitiatiewe wat ons in werking gestel het.”

Hulle integreer al Toyota se produkte binne in die voertuig. Die 4.2 Landcruiser 4×4 en 2×4 asook die KZTE Hilux-reekse is veral geskik vir hierdie opbouing.

“Maar enige voertuig kan binne in die URI pas, daar is geen perke vir die tipe voertuie wat ons binne in die URI kan inbou nie,” sê Raymond.

Landbou

Die ideale boerderyvoertuig moet vir jare hou, maklik wees om te onderhou en herstel. Die URI-landboureeks se ontwerp troef ander landbouvoertuie met sy duursame monocoque raam. In so ‘n raam is die bedekking deel van die ondersteuning van die struktuur.

Die raam word uit 3 mm staalbuise gebou en beklee met 1,6 mm plaatmetaal, dit maak die raam duursaam terwyl die algehele massa tot 1 690 kg beperk word.

Die swaarder komponente word na die agterkant van die voertuig geïnstalleer sodat die massa eweredig versprei is. Dit maak dat die voertuig nie so maklik rol nie en verbeterde wielgreep het. Dit dra by tot die uitstekende prestasie van die voertuig wanneer dit oor rommel en ander los oppervlaktes beweeg.

Die URI se veldrenprestasie word verder verbeter deur duursame vering voor en agter. Die voertuig het ‘n hoë grondvryheid, behendigheid en gemak.

Dit is ontwerp om mense en goedere ekonomies te vervoer oor enige oppervlakte.

Die URI-landbouvoertuig is beskikbaar as ‘n 2×4- of 4×4-model met ‘n dubbel- of enkelkajuit. Die raam kan volgens jou spesifikasies aangepas word.

“Ons wil oor die volgende drie tot vyf jaar fokus om bakkies terug te bring na die landbousektor. Ons wil kyk of ons ‘n voertuig onder die R400 000-merk kan inbring wat 40 jaar gewaarborg is op enige sweiswerk en enige metaalslytasie,” vertel Raymond.

Die voertuig sal gegrond wees op die ou Toyota KZTE Hilux se tegnologie. Raymond sê al is dit ‘n ou model Toyota word dit vandag nog gesien as een van die laaste stewige Toyota’s van sy tyd.

“Ons hele voertuig werk met daai bakkie se komponente.”

Ontwikkeling is iets waarop URI-SA wil fokus in die volgende twee jaar. Hulle is tans besig met die ontwikkeling van ‘n nuwe elektronies voertuig (EV) vir ‘n groot myngroep.

Die tegnologie kan moontlik ook aangepas word vir ‘n eerste-van-sy-soort landbouvoertuig.

Hierdie klein voertuie gaan beskikbaar wees vir plaaswerkers. Die idee is dat dit ‘n bekostigbare mobiliteitstoesigeenheid is wat kan gaan van punt-A na punt-B. Hoewel hy nie op die pad sal wees nie sal hy steeds alles inhê wat ‘n robuuste plaasvoertuig benodig. Dit gaan ‘n unieke slim elektroniese voertuig wees vir die mynwese en landbousektor.

“Die voertuig sal agt ure kan ry nadat sy batterye volgelaai is en sowat 30 tot 40 km/u kan haal. Die voertuig sal vir die mynmaatskappye en boere baie oplossings kan bied in terme van vervoer en kostebesparing,” verduidelik Raymond.

“Ek dink ons gaan die mark ‘n bietjie skud,” vertel Raymond.

Desert Runner

Die duursame 4×4 en 4×2 Desert Runner is ontwerp om die moeilikste oppervlaktes in Afrika baas te raak. Dit word uit soomlose staalpype wat 3 mm dik is gemaak en word bedek met 1,6 mm plaatstaal. Die agterklap en deure kan ook verwyder word om die oplaai of inlaai van ongemaklike grootte items te vergemaklik.

‘n Sink-onderlaag en industriële bo-lae bied roesbeskerming en die onderstel, laaibak, enjinkompartement en binneruim word met poliuretaan behandel om langdurigheid te verseker.

Wildvoertuie

Min dinge maak toeriste so opgewonde soos om op ‘n wildkykvoertuig te klim. Met die URI-wildkykvoertuig kan jy verseker wees dat jou klante veilig by hulle uitsigpunt sal kom, self al is die terrein bietjie rof.

Hierdie voertuie is ook beskikbaar as 4×4- of 4×2-modelle en kan tot tien passasiers gemaklik vervoer. Herwinnigstoerusting en gereedskap soos grawe, ‘n bufferdomkrag, spaarwiel, sleepstang, omskakelaars, yskaste en radio’s word alles op die voertuig aangebring.

Polisiëring, weermag en sekuriteit

Wetstoepassing is een van die belangrikste en gevaarlikste beroepe en daarom benodig wetstoepassers robuuste voertuie wat ruwe terrein kan betree. Onluste en die vervoer van misdadigers of veiligheidshonde beteken die voertuie moet ten volle toegepas wees vir veiligheid.

Die URI-polisiëring en weermagvoertuig is gebou vir sulke situasies. Die voertuie is ook beskikbaar as 4×4- en 4×2-modelle met enkel- of dubbelkajuite, met die geleentheid om jou eie spesifikasies aan te bring.

Die voertuig het ‘n veilige laaibak met ‘n staalkap en toesluitagterkap om misdadigers in te vervoer. Spesiale ligte en ander veiligheidskenmerke is ook bygevoeg.

Toer en ontspan

Of jy nou ‘n 4×4-liefhebber is of net hou van toer, URI het die voertuig vir jou. As jy hou daarvan om deur wilde terrein te ry en 4×4-roetes te doen kyk gerus na URI se toer-en-ontspanningsvoertuig.

Wanneer ‘n toe voertuig jou nie toelaat om die uitkykpunt te geniet of naby genoeg aan die natuur te kom nie, kan ‘n tentafdak bygevoeg word. Hierdie voertuie is ook vierwiel of tweewiel-aangedrewe met ‘n enkel- of dubbelkajuit en is met hernuwingstoerusting en gereedskap uitgerus. Die voertuig het ook lugreëling, kragproppe en ‘n klankdempende binnekant.

Met die voertuig kan jy gaan waar die pad nie eers wil gaan nie.

Mynvoertuie

URI het ‘n wye verskeidenheid mynvoertuie wat die enkelkajuit, dubbelkajuit en sessitplek van 1,4 meter hoog insluit, asook die 1,8-meter hoë enkelkajuit, dubbelkajuit en sessitplek.

Die URI Mark 2 is ‘n taaier, groter en beter mynvoertuig vir personeel met ‘n wydte van 2 000 mm en agt sitplekke. Die vergrote enjinruimte sal die volledige Toyota Landcruiser 75 en 79 reekse se aandrywingstelsels akkommodeer selfs die Land Cruiser se opsionele 3,0 L tot 4,2 L diesel enjins.

Ontwikkeling vir alle ondernemings

Een van die toekomsplanne is om doelmatige voertuie vir verskillende ondernemings te ontwikkel.

Raymond sê “Ons is besig om te kyk of ons alle markte kan betree met verskeie voertuigopsies vir idees wat hulle na vore bring. As hulle sê hulle soek ‘n plat voertuig, 1,4 m breed met groot wiele en hy moet kan dryf in die water, is ons die mense wat dit kan laat gebeur!”

Maak ‘n draai by NAMPO

“Ons het die mees robuuste, veelsydige en kostebesparendste voertuie wat Afrika ooit gaan sien.”

Hierdie jaar gaan hulle probeer om twee van hulle diesel-modelle, die Landcruiser en KZTE Hilux by NAMPO uit te stal en almal word uitgenooi om te gaan kyk.

Raymond vertel ook dat hulle reeds besig is om myngroepe in Afrika se voertuie oor te skakel na URI-voertuie.

“Hulle wil hê ons moet hulle ou Landcruisers omskakel in hardedop-voertuie want die sagtedop-voertuie kan nie byhou nie. Hulle hou tussen een en twee jaar maksimum op die myn, ons voertuie is gewaarborg vir 17 jaar se harde mynwerk. Die bakwerk sal nie kraak of breek nie of ons vervang hom gratis.

“Ons staan by ons produk, ons lewer ondersteuning vir ons produkte en komponente en alles wat ons bou is deur Toyota geÏnspireer. Mense dink miskien die KZTE Hilux is ‘n verouderde uitgestorwe bakkie, maar ons is besig om hom terug te bring.”

Hierdie is maar net van die produkte wat URI-SA aanbied. Vir ‘n volledige lys van hul produkte en dienste besoek hulle webtuiste www.uri-sa.co.za