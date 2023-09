TXL Bovelders se 26ste produksieveiling beloof beproefde genetika

TXL Bovelder was een van die eerste kuddes wat in 1994 sy ontstaan in die Limpopo-streek gemaak het. Hierdie Bovelders word gekenmerk as dik, geharde en aanpasbare bulle, wat loop in strawwe hartwater, rooiwater en galsiekte gebied. Hierdie bulle is nie net sag op die oog nie, maar ook funksioneel, streng gekeur en selekteer en beslis ‘n aanwins vir enige kudde.

Volgens die Bovelder genootskap maak die aanpasbaarheid van die Bovelders hulle ’n waardevolle bate vir boere wat die sukses en veerkragtigheid van hulle vee in verskeie klimate wil verseker.

Bovelderbeeste word ook geprys vir hulle besonderse vrugbaarheid en reproduksievermoëns. Bovelderbeeste het ‘n hoë kalftydperk, wat hulle ‘n goeie opsie vir teelprogramme maak. Die ras se vroulike diere is oor baie generasies heen selektief geteel om kalwers te produseer met sterk moederinstinkte en eienskappe.

Dagboek 21 September 2023 om 11:00 vir TXL Bolvelder se 16de produksieveiling te Vivo, Limpopo.

Kliek hier om die veiling op Agri4all te sien

Kliek hier om na die video te kyk op ProagriMedia.

Op aanbod:

25 Streng gekeurde bulle

60 top genetika Bovelder vroulike diere

* Alle bulle negatief getoets vir dubbelbespiering: nt821, Q204X, F94L.

* Diere loop in strawwe hartwater, rooiwater en galsiekte gebied.

Gratis vervoer tot in Harrismith

Navrae:

Francois Uijs (Bemarker) by +27 83 627 6835

Sors Snyman (Afslaer) by +27 72 841 7262

Vleissentraal Bosveld / Vivo by +27 15 491 3141

