Tydens die jaarlikse Dinee van die Tuli Beestelersgenootskap van SA wat op 7 September 2023 in Bloemfontein gehou is, is Bushman’s Mountain Tuli Stoet vir die tweede agtereenvolgende jaar aangewys as Tuli Kudde van die Jaar.

Bron: Tuli Beestelersgenootskap van SA