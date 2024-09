Tubestone – Ons kliënte is ons hooffokus

Tubestone is gevind op die kern familie waardes van eerlikeheid, integriteit en vertroue en hul werknemers beeld hierdie waardes op ‘n daaglikse basis uit.

Elk van die takke, 5 in Suid-Afrika en een in Namibië word bestuur op die basis van ‘n eersterangse televerkoopafdeling. Tubestone se verkoopsverteenwoordigers verseker dat kleinhandelaars op ‘n gereelde basis besoek word om in person enige navrae of versoeke te hanteer soos dit tevore mag kom asook om op te volg hoe die verskillende produkte in die mark vaar. Daar word ook in elk van Tubestone se werknemers geinvesteer om te verseker dat elke afdeling kenners op hul gebied is.

By Tubestone word daar ook nie geskroom om produkte by kliënte se voordeur af te lewer nie. So, of dit nou ‘n vêr afgeleë dorpie of die besige stad is, die bekwame Tubestone span staan gereed om jou bestelling by jou uit te kry.

Tubestone se nederige begin:

Stigter en huidige besturende direkteur, Pieter Kruger het die geleentheid raakgesien om ‘n distribusie-maatskappy op die been te bring wat vandag daarvoor geken is om wêreldklas bande en bandverwanteprodukte aan die mark te bied.

Tubestone het op 2 April, 2001 begin handel dryf as ‘n maatskappy wat buise en flappe invoer. Nie lank daarna nie het die produkaanbiedinge aan kleinhandelaars uitgebrei na OTR-, Industriële-, Landbou-, Implement-, Trok- en Passasiersbande. Net vyf maande nadat die eerste kantore in Kaapstad geopen is het nog ‘n tak in Johannesburg geopen. Die Durban kantoor het in 2002 sy deur geopen en in Oktober 2004 het die Bloemfontein-tak geopen. Drie jaar later is die Port Elizabeth kantore geopen en kort op sy hakke, ook in 2007, is die kantore in Namibië geopen. Met takke verspreid deur Suidelike Afrika stel dit die Tubestone-span in staat om kleinhandelaars van regoor te diens.

Die span is so noukeurig moontlik saamgestel om te verseker dat die individue binne die maatskappy ‘n familie-groep vorm wat ook kundiges is in hul afsondelike afdelings. Tubestone is ook van mening dat kliënte as gerespekteerde vriende hanteer moet word wat beteken dat die ekstra myl vir hul geloop sal word.

Handelsmerke waarmee Tubestone trots assossieer:

Tubestone word tans assossieer met wêreldklas bande, rim en buis handelsmerke. Wat insluit BKT, die Indiese bandmaatskappy Balkrishna, een van die wêreld se voorste vervaardigers van “Off Highway”-bande met sy uiteenlopende reeks van meer as 2 900 voorraadeenhede. BKT voer uit na meer as 120 lande en word geken op hul wye reeks bande wat die landbou-, mynbou en industriële sektore insluit.

Vir passasierbande assossieer Tubestone trots met Deestone, Maxtrek en Nankang. Deestone is ook daar vir trok- en passasiersbande. Pronar verskaf wêreldklas aste en Jantsa is die trotse rim verskaffer.

Besoek gerus Tubestone se webwerf op https://tubestone.co.za/home vir meer inligting oor hul handelsmerkvennootskappe en produkreekse beskikbaar.