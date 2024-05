Trekker- en stroperverkope daal in 2024

Trekkerverkope van 500 eenhede in April is ongeveer 8% minder as die 543 eenhede wat verlede April verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou byna 24% minder as verkope verlede jaar. Ses-en-twintig stropers is in April verkoop, 78 minder as die 108 eenhede wat verlede April verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou byna 61% minder as verlede jaar.

Hoewel boere omsigtig koopbesluite neem terwyl hulle somergewasse oes, is die algehele gevoel in die bedryf positief. Met El Niño wat voelbaar was in die later deel van die seisoen, is somergewasopbrengste wisselvallig, veral in die westelike dele van die land waar gewasse laat aangeplant is. Die situasie met wintergewasse is minder positief weens die uiters min reënval tot dusver.

Verkope van landboumasjinerie sal ongetwyfeld daal van die hoë vlakke wat geheers het, veral van stroperverkope oor die afgelope paar jaar. Daar is geen twyfel dat die mark baie mededingend sal bly nie. Ramings in die bedryf is dat trekkerverkope in die 2024-kalenderjaar tussen 15 en 20% minder sal wees as verlede jaar.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie