Frederick van der Merwe boer in Botswana by Request Tuli Fresh. Hy gebruik al vir jare Senter360 spilpunte.

Hulle fokus op aartappels en het hul plaas basies uit niks uit begin. Tans is hulle op amper 200 hektaar onder besproeiing, waarvan 174 hektaar onder spilpunt is – Senter360 spilpunte. Hy 9 16-hektaar spilpunte en 1 30-hektaar spilpunt.

Frederick het navorsing gedoen oor spilpunte en Senter360 het kop-en-skouers bo die res uitgestaan.

Hy sê hulle is koste-effektief en as hy ‘n probleem ervaar kan hy net bel en dan help hulle dadelik.

Senter360 se spilpunte is so aanmekaar gesit dat hulle sterk en windbestand is. As daar ‘n spilpunt omval, tel Frederick dit net op en gaan aan. Die oorspronklike spilpunt wat hulle in 2015 gekoop het is nog presies soos dit was die dag wat hulle dit gekoop het en het nog geen vervanging nodig gehad nie. Frederick noem ook dat die bande bou lank hou en glad nie stukkend gebrand word deur die son nie.

“Dit is gebou vir Afrika. Dit het minimale onderhoud nodig.”

Verder besproei dit egalig. Jy kan op die stelsel sien wat die persentasie is wat jy natmaak, die tydperk wat ‘n volle sirkel gaan neem en die hoeveelheid water wat jy gee. Frederick sê dis eenvoudig, hulle diens is wonderlik en hy sal dit vir enige iemand aanbeveel.

Vir meer inligting, besoek https://www.senter360.co.za/.