Tiener (17) bring die plaas tot in die kombuis

Jayden Collier is 17 jaar oud. Hy woon op ‘n plaas in die hartjie van die Klein-Karoo waar hy sy liefde vir landbou en die natuur, sy kreatiwiteit en sy sakevernuf vervleg in ‘n diens aan die gemeenskap van De Rust.

Die jong agri-preneur is die eienaar van die aanlyn Village Choice-onderneming wat op bestelling vars plaasprodukte van aankoop, verpak en aflewer aan sowat sestig kliënte in en om De Rust.

Sy ouers is sy rigtinggewers en ondersteun sy ondernemings. Sy pa Miles besstuur die Doornkraal wynlandgoed, wat aan die legendariese Swepie le Roux en sy dogter Celia behoort. Sy ma Lindy is ‘n huisvrou wat Jayden en sy broer Kallen (14) se tuisskoling hanteer.

“My pa is een van die hardwerkendste mense wat ek ken en hy inspireer my om net my beste te lewer in wat ek ook al doen. My ma inspireer my om ‘n eerbare, opregte en liefdevolle mens te wees en om in God gewortel te bly.”

Die gesin woon op die De Rustica Olyflandgoed wat op die Oudemuragiepad net buite De Rust geleë is. Die landgoed, wat jaar na jaar wêreldwyd hoog aangeskryf is vir hulle ekstra suiwer olyfolie (EVOO). “Uit ons huis het ons ‘n uitsig op die skilderagtige Rooi Heuwels en die olyfboorde en ons is trots daarop om op die landgoed te woon wat al hoeveel keer goud vir hulle olyfolie in die wêreld ingepalm het,” sê hy.

Vandat hy 10 jaar oud was het hy geleenthede begin ondersoek om sy eie onderneming te begin.

“Ek het al ‘n paar goed probeer, maar ek is steeds besig om uit te vind wat werk en wat nie.”

Na hulle uit KwaZulu-Natal hierheen verhuis het, het hy die geleentheid gekry om ‘n besigheid oor te neem en verder te ontwikkel. “Toe ‘n vriendin van my aanbied dat ek Village Choice oorneem, was ek verheug en gretig om die geleentheid aan te gryp!”

Die onderneming is ‘n wonderlike leerskool. “Ek kan die beginsels wat ek uit my besigheidskursusse leer in die praktyk toepas.’

Village Choice is ‘n aanlyn diens wat produkte op bestelling aankoop, verpak en aflewer. “Die onderneming verskaf vars produkte en ander noodsaaklike items aan inwoners van De Rust, wat sowat 35 km vanaf Oudtshoorn af geleë is. Die dorpie bied ‘n baie beperkte reeks produkte teen hemelhoë pryse en daar is beslis ‘n behoefte aan ‘n makliker, vinniger en goedkoper manier om kos en ander noodsaaklike items soos medisyne hier te lewer.”

Hy verduidelik dit kan tot sowat R300 per week kos om Oudtshoorn toe te ry, en dan moet ‘n mens in die hitte in die swaar verkeer sit, wat veral erg is wanneer eindelose herstelwerk aan die besige pad gedoen word, of in die vakansietyd of tydens die KKNK wanneer duisende motoriste deur Meiringspoort na Oudtshoorn of die Suid-Kaapse kus stroom.

In teenstelling kos Village Choice se diens tans net R45 vir die aflewering van groente en R25 om medisyne of ander noodsaaklike items in Oudtshoorn te gaan haal en af te lewer. “Dit is baie goedkoper as enige ander koerierdiens,” sê Jayden.

“Dit beteken dat inwoners van De Rust tot sowat ‘n R1000 ‘n maand spaar en boonop die frustrasie van self Oudtshoorn toe piekel, vryspring. Dit spaar hulle tyd en moeite, en hulle hoef nie met duur pryse en die lastige bedelaars in De Rust opgeskeep te sit nie.

“Ek werk hard daaraan om die dorp se hoof aanlyn-winkel te word. Kliënte bespaar dadelik geld en tyd wanneer hulle van my diens gebruik maak.”

Vars produkte word by verskeie bronne aangeskaf, wat boere in die omgewing, huistuine of tuisgemaakte produkte insluit, asook grootmaat-handelaars.

Sommige van die produkte word deur die verskaffers by die Colliers se huis op die landgoed afgelewer, maar ander gaan haal hy en sy ma een keer per week op ‘n Donderdag op Oudtshoorn. Die groente en ander items word in die kliënte se eie bokse of sakke gepak en dadelik afgelewer. “Ek is amper oud genoeg om my bestuurderslisensie te kry, maar intussen help my ma my met die karweiwerk.”

Die meeste kliënte is op De Rust, maar daar is ook ‘n klompie op die plase rondom hulle wat hulle aankope by die huis kom haal. “Ek wil baie graag die diens na ander gebiede uitbrei. Ek het ‘n paar planne, maar ek moet dit eers mooi oordink.”

Buitelewe

Die asemrowende natuurskoon op die plase in die Klein-Karoo voed sy verbeelding en is dikwels die tema vir sy ander groot liefde: Fotografie. Hy is onder meer Celia se amptelike fotograaf.

Hy is ook lief vir perdry, en op Doornkraal, waar Celia gereeld veldritte vir enige belangstellende wat die natuur van naderby wil ervaar. Sy bied ook baie gewilde perdrykampe vir kinders aan.

Jayden se kop staan Amerika toe waar hy as professionele fotograaf portretstudies en produkfoto’s wil doen – die portrette vir die liefde van die saak, en die produkfotografie as ‘n bron van inkomste.

“My doel is om verskeie passiewe ondernemings te begin om verskillende inkomstestrome te skep. Dit sal my in staat stel om my drome na te streef sonder om my te bekommer oor ‘n inkomste. Ek wil saam met vriende reis en die wêreld verken.”

Intussen durf hy die steil voetheuwels van die Swartberge met sy bergfiets aan. “My bestaande bergfiets is nie opgewasse vir die ruwe terrein nie, maar uit die inkomste van my besigheid beplan ek om ‘n nuwe fiets aan te skaf.”

Gemeenskapsdiens

Hy het as vrywilliger op Spensplaas gaan help. Dié gemeenskapstuin het tydens die Covid-pandemie ontstaan en is deur die inwoners van De Rust en Blomnek aangelê en onderhou. Vrywilligers kon gratis van die produkte gebruik maak.

Hy het ook al gehelp met eetgoed vir YOUPSA, ‘n onderneming sonder winsbejag, wat in landelike gebiede minder bevoorregte jeugdiges help om hulle drome n ate streef. “Ek het lanklaas van hulle gehoor, maar help graag vir so ‘n goeie doel.”

En as hy tyd kry tussen sy finale eksamen en besigheidstudies, Village Choice en fotografie, oefentyd in die gimnasium, die take in en om die huis, maak hy tyd om saam met vriende te kuier, klavier te speel en te skilder.

Kontakbesonderhede

Kontak Jayden Collier by 060-64-8-995 of villagechoice.contact@gmail.com of besoek die webtuiste by www.villagechoice.co.za