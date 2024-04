Tegnuus: Die nuutste in landboutegnologie van regoor die wêreld

Landini sien uit na die volgende 140 jaar

Landini, geskiedkundige trekkerhandelsmerk van die Argo Tractorsgroep in Italië, vier vanjaar sy 140ste bestaansjaar met die vrystelling van die onlangs ontwikkelde REX4 Full Hybridtrekker. Die REX4 het ՚n dieselenjin gekombineer met ՚n elektriese motor. Die grootste nuutjie van die Electra– Evolving Hybrid-stelsel is sy elektriese voorwielaandrywing, elektronies beheerde kajuitvering en semi-outomatiese ratkas, wat die REX4 nog beter hantering, groter gerief en gebruiksgemak verleen.

Die belangrikste nuwe kenmerk is die volledig elektriese voorwielaandrywing met hangas, met twee onafhanklike elektriese motors en gepaardgaande sensors, elektroniese kontroles, kragopwekker en battery wat toegewy is aan energieherwinning onder rem en lasvermindering. Die hele stelsel word beheer deur die PMS (Power Management System), wat die werking van alle toestelle beheer, insluitend die battery en beheermotor en kragopwekker via hulle onderskeie omskakelaars.

Met die kruiskragtrekker beloof Landini die volgende voordele:

Geniet 10% brandstofbesparing.

Trek voordeel uit 15% beter stuurhoek vir kleiner draaisirkels en makliker bewerkings.

Ervaar groter stabiliteit tydens vervoer danksy volle integrasie met die huidige elektriese stuurstelsel.

Kies die verhouding tussen die voor- en agterwiele om by jou behoeftes te pas.

Geniet die nuwe elektronies beheerde kajuitvering met ՚n semiaktiewe stelsel soortgelyk aan dié wat reeds op hoë-spesifikasieoopveldtrekkers beskikbaar is. Die kajuit hang aan vier punte en is toegerus met twee passiewe voorveringstelsels, terwyl twee anti-dempende hidrouliese skokbrekers wat deur ՚n elektroniese sein beheer word, vibrasie aan die agterkant verminder.

Ratwisseling is nog makliker danksy die bekendstelling van die semi-outomatiese ratkas wat ՚n beheerstok in die plek van ՚n konvensionele meganiese hefboom (aandrywing per draad) het. Die beheerstok stuur sy insette na die elektroniese beheereenheid (ECU) wat die aandrywers bedryf wat die ratte oorskakel. Benewens ten volle outomatiese oorskakeling, bied hierdie oplossing die bykomende voordeel van laer geraasvlakke en besoedelende uitlaatgasse.

՚n Ryk geskiedenis

Dit was 1884 toe Giovanni Landini Officine Landini gestig het as ՚n wynmaakmasjineriefabriek in Fabbrico, Italië, waar Argo Tractors se hoofkwartier vandag nog gevestig is. In 1910 is die eerste vaste warmbolenjin hier vervaardig, en in 1925 het die eerste trekker die lig gesien: die Landini 25/30 HP.

Vanjaar is ook die dertigste herdenking van Landini se verkryging deur die Morra-familie, wat saam met die daaropvolgende toevoeging van McCormick in 2007 tot die stigting van Argo Tractors sou lei. In 2021 het Argo Tractors by Motor Valley aangesluit, ՚n vereniging wat ՚n strook grond in Noord-Italië verteenwoordig wat wêreldbekend geword het vir megatroniese produksie en wat die tuiste is van bekende motorhandelsmerke, waaronder Ferrari en Maserati.

“Passie en vernuwing is die sleuteldrywers wat ons oor die jare gelei het,” sê Valerio Morra, president van Argo Tractors.

“Dit maak ons ambassadeurs van ’Vervaardig in Italië’, trots verteenwoordig in die buiteland, waar ons ons teenwoordigheid uitgebrei het met die skepping van nuwe takke en ons netwerk gekonsolideer het. 140 jaar is ՚n geskiedkundige mylpaal wat ons onder die wêreld se oudste vervaardigers plaas en ook ՚n rede is om met trots aan te beweeg.”

Boere verwelkom die nuwe tegnologie in die Ecorobotix ARA-spuit

Die toepassing van kunsmatige intelligensie (KI) in praktiese oplossings kan die sleutel tot die toekomstige sukses van landboumaatskappye hou. Een so ՚n maatskappy wat die transaksie beklink, is Ecorobotix, gebaseer in Switserland, wie se intelligente ARAspuit in ՚n baie kort tyd tot multi-miljoen dollar verkope gelei het. In Nederland alleen moet die maatskappy hierdie lente 90 nuwe masjiene aflewer. Hierdie masjien bied ՚n kombinasie van spoed en akkuraatheid wat besparings van tyd en chemikalieë tot gevolg het.

Die maatskappy belowe op sy webwerf: “Teenoor konvensionele spuitmetodes stel ARA jou in staat om die gebruik van gewasbeskermingsprodukte met tot 95% te verminder!” Die spuit van ses meter breed kan deur ՚n standaard mediumgrootte trekker gesleep word en hy het sy eie beheerskerm wat in die kajuit gemonteer is. Dit kan in die meeste van die hoofgewasse soos groente, ander rygewasse en selfs weidings gebruik word. Kameras moniteer die gewasse teen ՚n werkspoed van 7 km/h en algoritmes word deur kunsmatige intelligensie toegepas om gesoekte en ongewenste plante op te spoor. Elk van die 156 spuitpunte is toegerus met ՚n solenoïdeklep wat binne ՚n breukdeel van ՚n sekonde kan oop- en toemaak om direk op die teiken te spuit met ՚n presisie van 6 x 6 cm. ARA kan vier hektaar per uur behandel, en dit kan dag en nag werk.

Alle data word in reële tyd aangeteken en ontleed en stel die boer in staat om die ontwikkeling van sy landerye te bestudeer deur die data wat ingesamel is met vorige resultate te vergelyk.

“Met ons stelsel is daar ՚n skouspelagtige afname in die gebruik van gewasbeskermingsprodukte, aangesien ARA slegs spuit wat gespuit moet word – en niks anders nie,” sê Loïc Wüthrich, tegniese verkoopsingenieur by Ecorobotix.

Die maatskappy verfyn die algoritmes vir mielies, maar aanvanklike resultate is indrukwekkend:

Afname in die gebruik van gewasbeskermingsprodukte: 70 tot 80%

Opsporingskoers: 95%

Behandelingskoers: 95%

Volg hierdie skakel om na ՚n video te kyk wat die ARA beskryf: https://www.youtube.com/watch?v=TkyL0j1PyZU&t=152s

Tuisgemaakte kapper/ strooier van Doer Onder

As standaardmasjinerie nie doen wat jy wil hê dit moet doen nie, maak jy self ‘n plan. Dit is presies wat die Wandelfamilie van MR & HL Wandel Farms in Australië gedoen het. Hulle het gevind dat die gekapte strooi nie wyd en eweredig genoeg agter hulle stroper versprei word nie, veral as hulle teen hoë spoed werk. Om dit te verbeter, het die boerdery ‘n indrukwekkende 18 m-kapper/strooier gebou. Neil en Mary Wandel en seuns Scott en Mark, geleë op Scaddan in die weste van Australië, verbou graan en bone op meer as 10 000 ha.

Die plaas bedryf sedert 2004 ‘n streng beheerde spoorverkeersboerderybeleid met alle voertuie op ‘n 3 m-spoorwydte en 18 m-tremlyne. In minder as ideale toestande het hulle egter gevind dat daar te veel gekapte strooi direk agter die stroper was en minder op die buitenste dele. Uiteindelik het die gesin besluit om strooi in ‘n aparte operasie te kap en te versprei en Mark het aan die werk gespring om die toegewyde sleepmasjien te ontwerp en te maak. Die robuuste kapper/strooier word agter ‘n John Deere 8R 340 gesleep. Die dubbelas-eenheid van 18 m gebruik ‘n opteller om strooi te versamel en tot in die kapper op te lig vanwaar dit via vervoerbande na ses draaiende strooiers vervoer word.