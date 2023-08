Tatu se ASTMatic 450 skeurploeë en Valtrac help boere met harde grond

Dirk Potgieter boer tussen Vereeniging en Villiers in Suid-Afrika. Hy verduidelik hoekom hy die Tatu ASTMatic 450 al meer as twaalf jaar vertrou!

Tatu se ASTMatic 450 skeurploeë help boere om die harde ploegblad op te breek om wortelindringing te verbeter.

Die rede waarom Dirk gekies het om in die ASTMatic skeur te belê, is as gevolg van sy indringingsvermoë, die werking van die tande en raamsterkte.

“Dié werktuig werk op ‘n algemene diepte van 450 cm en vorm nie kluite nie danksy die hoekige tandvorm,” sê Dirk.

