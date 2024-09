Stroperverkope daal met 64%

Trekkerverkope van 574 eenhede in Augustus is ongeveer 18% minder as die 697 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou ongeveer 25% minder as verlede jaar. Vyf stropers is in Augustus verkoop, 19 minder as die 24 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 64% minder as verlede jaar.

Soos die jaar ontvou, beïnvloed verskeie verskillende faktore besluite oor aankope in die mark. Soos voorspel, beweeg die algehele mark na ’n meer realistiese vlak na drie jaar waarin jaarlikse trekkerverkope meer was as 7 500 eenhede. Sentiment in die mark, hoewel optimisties, toon ook ’n sterk mate van omsigtigheid.

Aan die teenkant is daar ’n korttermynsituasie waarin omstandighede uiters mededingend sal wees ten opsigte van pryse en beskikbaarheid van voorraad. Volgens huidige ramings in die bedryf sal trekkerverkope tussen 20 en 25% minder wees as verkope verlede jaar.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie