Sonskyn Melkery se vliegbeheersukses met Bio-Insectaries

By Sonskyn Melkery, ‘n bedrywige melkplaas wat bekend is vir sy vars melk, kaas en romerige jogurt, is die handhawing van ‘n skoon en gesonde omgewing vir die koeie uiters belangrik.

Met meer as dertig jaar se toewyding om topgehalte suiwelprodukte te produseer, het die plaas ‘n plaaslike gunsteling in Randfontein geword. Maar soos by enige suiwelboerdery is vliegbeheer ‘n voortdurende uitdaging.

Hoe werk die Muscidifurax roofwesp?

Boer Charl van Sonskyn Melkery het hom tot Bio-Insectaries se vernuwende oplossing gewend deur die Muscidifurax roofwesp te gebruik om vlieë naby die koeie en die plaas se skape te beheer.

Hierdie klein, mieragtige parasitoïed, hoewel net 1 tot 2 mm groot, het ‘n groot impak op vlieëbeheer by Sonskyn Melkery gemaak. Deur vliegpapies te teiken, verminder hierdie parasitoïede bevolkings doeltreffend sonder om op chemikalieë staat te maak wat voordelige spesies of die omliggende omgewing kan benadeel.

“Sedert ons Bio-Insectaries begin gebruik het, was die verskil merkwaardig,” sê Charl. Die program werk deur die wespe in probleemgebiede rondom die plaas vry te laat, veral naby koeistalle en ander gebiede waar vlieë broei. Die wespe werk onvermoeid om vliegpapies te steek en te parasiteer, en verseker dat volwasse vlieë nooit uitkom nie. Met verloop van tyd beheer hierdie natuurlike proses nie net vlieë nie, maar laat die wespbevolking toe om ‘n volhoubare oplossing te skep wat nie op herhaalde chemiese behandelings staatmaak nie.

Vir Sonskyn Melkery spreek die resultate vanself. Die plaas, wat sy daaglikse bedrywighede om 02:30 begin, het ‘n aansienlike afname in vlieë gesien. Hierdie skoner omgewing dra by tot die koeie se algehele welstand, want hulle vreet en rus beter as daar nie vlieë is wat hulle knaend hinder nie.

“Ek sal hierdie vlieëoplossing aanbeveel vir enigiemand wat met vlieë op die plaas sukkel,” vertel Charl. Bio-Insectaries se oplossing bied langtermynvoordele, van die beskerming van voordelige insekte en voëls tot die verskaffing van ‘n kostedoeltreffende en gebruikersvriendelike alternatief vir tradisionele chemiese behandelings.

Sonskyn Melkery staan ​​as ‘n skitterende voorbeeld van hoe die aanvaarding van biologiese plaagbeheer nie net plaasbedrywighede nie, maar ook dierewelsyn kan verbeter. Met Bio-Insectaries het Sonskyn Melkery ‘n skoner, groener manier gevind om vlieë te beheer — wat bewys dat almal wen wanneer die natuur lei.

