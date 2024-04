Saam vir die lange duur: Massey Ferguson en die boer

Die kragtige, gesonde dreuning van die Massey Ferguson 7620 se AGCO Power-enjin op Enkeldoorn naby Lydenburg, is die klank van voorspoed en sukses. Dit is die mees onlangse toevoeging tot die groot reeks MF-trekkers op Jaco Coetser se plaas, waar MF trekkers reeds jare lank diep, goeie spore in sy boerdery trap.

Jaco is gebore en getoë in die Badfontein-omgewing waar sy pa saam met sy oupa geboer het. “Ek het grootgeword met die MF 188 en die 290 waarvan ons daardie jare ՚n klomp op die plaas gehad het,” onthou hy. “Ons het op daardie stadium drieskaarploegies met hulle getrek.”

Toe die Braam Raubenheimerdam (vandag die Kwenadam) gebou is in die vroeë 1980’s, het die staat ՚n stuk van die plaas in Badfontein uitgekoop en toe het Jaco se oupa, Giel, Enkeldoorn gekoop. Sy oupa is oorlede in 1996, en sy pa in 1997, en dit is hoe die plaas in Jaco se hande beland het.

“Die boerdery het baie verander vandat ek by my oupa oorgeneem het,” verduidelik Jaco. “Toe ek oorgeneem het was dit meestal droëlandsaaiery en beeste. Ek het intussen besproeiing bygebring vir koring in die winter.”

Lydenburg se omgewing is baie bergagtig en dit maak dat boere dikwels veelvoudige klein landerye het om te bewerk. “Ons het nie groot lande soos in die Vrystaat nie; ons het kleiner lande waar die kleiner trekkers beter inpas.

In daardie distrik is daar ook hoofsaaklik kleiner boere wat ongeveer so 200 tot 300 hektaar bewerk. Jaco is egter geseën om op bykans 1 000 hektaar te boer.

Massey Ferguson van toeka tot nou

“Toe ek op die plaas aangekom het in 1997 was daar darem ՚n MF 2720 gewees wat ek saam met die MF188 geërf het, en so het ons maar

opgegradeer. Eers van die MF 650, toe die MF 680 en later die MF 6495. Nou trek ons al by die 7000-reeks. Die kleintjies het seker die grotes gekoop,” glimlag hy.

“My oupa het glo tussen 1978 en 1981 die MF 188 by die handelaar op die dorp gekoop. Dit het al hard gewerk met die drieskaarploeg trek, maar nou trek dit hoofsaaklik die voermenger of die bossiekapper.”

Jaco vertel dat die klein trekkers baie prakties is in sy omgewing. “Jy kan dit gebruik om sleepwaens met voer, saad of kunsmis te sleep, beeste toe te gaan, baler te trek … Die grotes gebruik ons meestal vir grondvoorbereiding en om die geenbewerkingplanters te sleep.”

Daar is verskeie redes waarom Jaco soveel jaar later steeds op Massey Ferguson vertrou. “Eerstens, die dieselverbruik is baie goed,” noem hy. “Dan, die tegnologie wat die vervaardiger gereeld in hulle werktuie byvoeg, en laastens die betroubaarheid van die masjiene. “Die groot modelle op die plaas is veral betroubaar – daar is geen moeilikheid nie en geen brekasies nie. Jou staantyd is baie minder.”

Groot spore op Enkeldoring saam met Lybasol

Elke trekker op Jaco se plaas is verskaf deur die Massey Ferguson-handelstak, Lybasol, in Lydenburg.

Volgens Jaco is sy verhouding met die handelaar eintlik net soos familie. “Ek onthou hoe ek as kind saam met my oupa en pa daar was en ek het eintlik grootgeword agter in die pakkamers en tussen die Lybasol-rakke.

Francois Potgieter is so twee tot drie keer per week by my om ՚n koffie te drink en na die trekkers te kyk. “As jy ՚n Massey Ferguson by Lybasol koop, kry jy betroubaarheid, goeie diens en hulle is gereeld op die plaas – hulle trap eintlik jou drumpel deur!” terg hy.

“Jy kan net die foon optel en enige tyd kry jy hulp, al is dit na ure. Hulle sluit die winkel oop, kry die onderdele en bring dit na jou. Dit is wonderlik om hulle as ՚n handelaar te hê,” beaam Jaco.

Tot jou diens vir meer as 60 jaar

Francois is die besturende direkteur van Lybasol. Hy stap al hierdie pad saam met die Coetser-familie vir baie jare. “Ek het self gesien hoe oom Giel nog daardie tyd geploeg het met drieskaarploeë met die MF 188 en later die MF 290’s. Ek het gesien hoe ՚n MF gehelp het om hierdie plaas asook van die ander gronde wat hulle het mak te maak, op die been te bring en vooruit te gaan om uiteindelik vir Jaco die suksesvolle boer te maak wat hy vandag is,” getuig Francois. “My gevoel is dat MF boerdery in Suid-Afrika op die been gebring en gevestig het, reken hy. “Dit het my ՚n geleentheid gebied om my onderneming te bou, vir my gesin te sorg en daarvoor is ek ewig dankbaar.

Lybasol het gedurende die vroeë sestigerjare die Massey Ferguson-agentskap verkry. Dit maak hulle een van die oudste MF-handelaars in Suid-Afrika. Francois lig sy mening oor die handelaar se benadering tot diens. “Kyk, Lybasol probeer om nie altyd die goedkoopste te wees nie, want dit is nie moontlik nie. Tog, ons sterkpunte al die jare was ons onderdele en diens.” Hy bieg verder dat sy benadering dalk onkonvensioneel mag wees. “Ons hou eintlik uit ՚n sake-oogpunt te veel onderdele aan, maar ons hou daarvan dat ons vir ՚n boer wat hier instap kan gee wat hy nodig het.

“Sou ons om die een of ander rede nie iets beskikbaar hê nie, sal ons dit so gou as moontlik in die hande kry.” Dit is die sterkpunt waarop Lybasol oor die jare gekonsentreer het. “Ons weet die boerdery moet aan die gang gehou kan word,” voeg hy by.

Van die handelsnaam vertel Jaco die volgende: “Ek dink MF sal altyd op die plaas wees. Hulle bring elke jaar nuwe tegnologie en verwikkelinge uit. Massey Ferguson is aan die voorpunt van tegnologie en ek dink my seun, Jerrie, sal ook aangaan met Massey Fergusons op die plaas,” droom hy oor die toekoms.

Spoor jou naaste Massey Ferguson handelaar op deur die webtuiste te besoek by www.masseyferguson.co.za.