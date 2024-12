Saai en Farmers Lovers versterk vennootskap vir 2025 met ondersteuning van Santam

Saai (Suider-Afrika Agri-Inisiatief) is trots om die voortsetting van sy vennootskap met Farmers Lovers, ’n nie-winsgewende studenteorganisasie aan die Universiteit van die Vrystaat, wat toegewy is aan landbou-opvoeding, -bewustheid en volhoubaarheid, aan te kondig. Hierdie vennootskap, wat in 2024 begin het, sal in 2025 aanhou groei, danksy die ruim borgskap van Santam, Suid-Afrika se grootste korttermynversekeraar.

Farmers Lovers, wat in 2015 deur Refilwe Thapelo Xhali gestig is, was ’n baken van hoop en innovasie in landbougemeenskappe, wat onderwys en inspirasie aan studente en gemeenskapslede bied deur volhoubare landboupraktyke en samewerkende inisiatiewe. Met ’n gedeelde visie om gemeenskappe te bemagtig en voedselsekerheid te bevorder, poog Saai en Farmers Lovers om geleenthede vir die jeug en vroue te skep, terwyl hulle bewustheid van landbou se noodsaaklike rol in ekonomiese ontwikkeling en omgewingsvolhoubaarheid verhoog.

Vir 2025 sal die vennootskap tussen Farmers Lovers en Saai, met die ondersteuning van Santam, nuwe deure oopmaak vir Farmers Lovers se lede deur toegang te bied tot internasionale blootstelling en geleenthede om by beleidsbesprekings en beïnvloeding betrokke te raak. Deur Saai se verhouding met die Wêreld Landbou-organisasie en ander globale instellings sal studente waardevolle insigte in globale landbou-uitdagings en -oplossings kry. Verder sal Saai se onlangse vennootskap met Landworks landbou-gegradueerdes verbind met betekenisvolle internskappe en werksgeleenthede, wat die indiensnemingsgaping in die sektor direk pak.

’n Hoogtepunt van hierdie samewerking sal die 2025 Saai-studenteberaad wees, waar studenteorganisasies van reg oor Suid-Afrika byeen sal kom om idees uit te ruil, beste praktyke te deel en met bedryfsleiers te netwerk. Hierdie geleentheid sal interaktiewe werkswinkels, toesprake deur landboupioniers en sessies oor tegnologie in boerdery, volhoubare praktyke en entrepreneurskap insluit. Deur dialoog en samewerking tussen studente te bevorder, beoog die beraad om ’n nuwe generasie landbouleiers te inspireer wat gereed is om die dringende uitdagings wat die bedryf in die gesig staar, aan te pak.

Hierdie vennootskap weerspieël ’n verbintenis om die horisonne vir jong landbou-entoesiaste te verbreed, om hulle toe te rus met die gereedskap en kennis om die toekoms van volhoubare boerdery te lei.

Hanlie Kroese, hoof van Segment Solutions Agri by Santam, het haar ondersteuning vir die program uitgespreek: “Santam is trots om die Saai Farmers Lovers studenteprogram te borg. Hierdie inisiatief het ten doel om by te dra tot volhoubare ekonomiese groei en geleenthede vir studente te skep. Deur hierdie program te ondersteun, help ons studente om waardevolle ervaring op te doen, te netwerk en verhoudings te bou. Hierdie studente ondersteun op hul beurt boere en help om produksie te verhoog. By Santam glo ons daarin om meer te doen as net versekering; ons is daartoe verbind om groei en ontwikkeling in ons gemeenskappe te bevorder.”

Saai se hoof uitvoerendbeampte, Francois Rossouw, het die belangrikheid van vennootskappe in die bereiking van langtermyn landbou-ontwikkeling beklemtoon: “Farmers Lovers was ’n belangrike vennoot in ons missie om die volgende generasie landbouleiers te bemagtig. Met die volgehoue ​​ondersteuning van Santam is ons in staat om selfs meer geleenthede aan studente en gemeenskapslede te bied, om te verseker dat familieboerdery lewensvatbaar en volhoubaar bly vir die komende jare.”

Refilwe Thapelo Xhali, stigter en voorsitter van Farmers Lovers, het bygevoeg: “Ons sien uit na die jaar 2025, met die hoop op ’n groter landboutoekoms. Soos die Kovsie-gesegde, ’n generasie wat vir sy landbou sorg, sorg vir sy toekoms’.”

Saai, Farmers Lovers en Santam werk saam daaraan om ’n beter toekoms vir landbou in Suid-Afrika te skep, gemeenskappe te bemagtig, studente te inspireer en boere te ondersteun.