Rovic vat g’n strooi wanneer dit kom by strooiwerk

Stewig, sterk, stabiel, veelsydig, betroubaar, duursaam en strooi sonder sukkel! Dit is Rovic Leers se RSM 10-14 Synco-strooier. Daarvan getuig boere wat onlangs die voortreflike strooier by Chrissiesmeer-boeredag in aksie gesien het.

Melissa Jonker, Rovic Leers-verteenwoordiger, vertel meer van die strooier: “Die strooier dra lag-lag ՚n totale vrag van 14 ton op sy as en het ՚n totale kapasiteit van 10 kubieke meter. Dit is waar die 10 – 14 in sy naam vandaan kom. Wanneer hy leeg is, weeg

hy 3 300 kg. Hierdie strooier kan gips, korrelkunsmis, mis of kalk strooi.

“Binne-in die strooier se bak is die tweeling-voerkettings wat afsonderlik beheer kan word met hidroulies aangedrewe ratkaste. Die hidrouliese stelsel dryf ook die twee skywe wat die kunsmis strooi afsonderlik aan,” sê Melissa.

Dit is duidelik dat die strooier van voor tot agter netjies en noukeurig ontwerp is om die boer jare en jare lank te beste te dien. “Alle werkende dele wat in aanraking met die materiaal kom, is van vlekvrye staal vervaardig, insluitend die skywe met hulle werpers,” verduidelik Melissa.

“Die hidrouliese pype van die strooier is netjies en veilig in ՚n staalkanaal weggesteek sodat daar geen los pype is wat kan vashaak nie,” vertel sy. Die strooier het ՚n inspeksie venstertjie aan die voorkant, wat die operateur in staat stel om die bak deurlopend dop te hou tydens werk. Daar is ook ՚n leertjie aan die voorkant van die strooier sodat die operateur veilig en sonder sukkel kan opklim om in die bak te kyk.

Melissa vertel ook: “Die bokant van die bak het staal tralies, wat 7 cm uitmekaar gespasieer is om te verhoed dat groot klippe of ander ongewenste materiaal in die bak beland.”

“Rubberbuste tussen die strooier se onderstel en disselboom absorbeer skokke en vergemaklik die rygenot vir die operateur” verduidelik Melissa. Sy voeg by: “Voor aan die trekstang is ook ՚n balk wat verhoed dat die masjien heen en weer skud.”

Die strooier is as standaard toegerus met Topcon ECU. Te danke daaraan is daar twee instellings wat die operateur kan gebruik, naamlik die vragwaarneming- en konstante toediening. Opsioneel op die strooier is ՚n weegskaal asook Raven en GreenStar. Toegevoegde kenmerke is die bande wat geruil word vir werk- en padrydoeleindes wat saam met standaard ruilgereedskap kom, asook wielblokke en ՚n

gereedskapskas vir enige gereedskap wat die operateur op die land mag nodig hê.

As jy wil strooi sonder sukkel, kontak Rovic vandag nog by 011-396-6200 of besoek hulle webtuiste by www.rovicleers.co.za