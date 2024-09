Rovic staan sterk by NAMPO Kaap

Groot opgewondenheid het onder besoekers aan Rovic se uitstalling by NAMPO Kaap geheers. Dit is geen wonder nie, want Rovic bied die antwoord op boere se tegnologiedrome.

“Ons het groot verwagtinge; ons is baie opgewonde oor NAMPO Kaap,” sê Philip Oosthuizen, van Rovic “Ons het ’n groot reeks werktuie hieren die boere se belangstelling is groot.”

Vanjaar het Rovic hulle uitstalling by NAMPO Kaap vir die eerste keer buite in die gesonde vars lug. Hulle het byna al hulle toerusting wat tentoongestel kan word daar waar boere dit na hartelus kan bekyk en antwoorde op al hulle vrae kan kry.

Die voorbereiding vir só ’n groot geleentheid gebeur nie sommer oornag nie. “Ons het seker al ’n maand voor die tyd begin beplan! Ons moet voorberei en die werktuie mooi en netjies maak. Die voorbereiding hier by NAMPO self verg ook so ‘n bietjie meer as ’n week. Jy dink iets staan op sy plek, maar op die ou einde skuif jy dit weer. Meeste van die werktuie hier word in die Kaap vervaardig,” vertel Philip.

Die Kaap se gewildste produk

Philip vertel dat hulle spuite baie gewild is in die Kaap. “Ons was nog altyd baie sterk op die hooitoerusting, maar ons spuite is besig om te groei. Ons eie reeks presteer baie goed – strooiers, balers en ons nuwe mielieplanter ook. Ons wil ons eie produkreeks nog meer uitbrei.”

Saam is ons sterkter

Sommige klante en boere wonder waarom die gewese Rovic Leers nou net as Rovic bekend staan. Philip vertel dat dit ’n eenvoudige samesmelting van name was. “Niks het verander behalwe ons naam nie.”

Omdat meeste boere in die omgewing reeds van Rovic gepraat het, was die logiese besluit om die naam so te hou. “Dit sê net makliker!”

Vir meer inligting, besoek Rovic se webblad by www.rovic.com.