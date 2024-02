Rovic Leers stel nuwe planter bekend by Nexus graandag

Die nuwe Rovic Leers-fynsaadplanter wat by die Nexus Graandag bekend gestel is lok talle belangstellendes.

Graanboerderye was die fokus van Nexus se onlangse Graandag wat saam met Rovic Leers en Cerealis by Eenzgesind in Durbanville aangebied is.

Meer as 350 boere en ander rolspelers het die dagbygewoon om meer te wete te kom oor die nuutste tegnologie en biologie in die graanbedryf, meer spesifiek hoe dit jou graanproduksie ‘n hupstoot kan gee.

Rovic Leers se nuwe planter

Hierdie was ook sommer die perfekte geleentheid vir Rovic Leers om hulle nuwe fynsaadplanter bekend te stel. Die Syncroseed No-till of Min-till-planter spreek boekdele van die tyd en beplanning wat in hierdie nuwe planter ingegaan het.

Met 41 tande en ‘n wydte van 12 m het hierdie planter ‘n wegbreekkrag van 600 kg. Hierdie wegbreekaksie is korter as hulle vorige planters s’n, maar verseker dat jy nie van die grondvryhoogte verloor nie. Met laer druk kry jou nou 10% meer wegbreek.

‘n Maklike verstelling maak dat jy vinnig jou se saadeenheid se wieldruk en saaidiepte kan verstel.

Die tande is toegerus met vervangbare wolframpunte van 16 mm om dit langer te laat hou as gewoonlik, asook ‘n gepatenteerde dubbelsaadplasing. Dit maak dat jou saad meer spasie het en nie so dig op mekaar lê nie.

Die opsionele voorbestuurstelsel kan aangebring word om jou vloeibare produkte te plaas waar jy dit wil hê. Jy kan kies of jy die produkte voor of agter die saad wil plaas.

Die planter se pomp lewer 390 liter per minuut en is aan ‘n filter van 800 liter gekoppel. Die stelsel maak dat die filter groter deeltjies kan hanteer en nie gou verstop nie. Jy hoef hom ook nie so gereeld skoon te maak nie.

Twee verdeelkoppe en ‘n vinnige oorskakeling maak dat jy kan besluit of jy wil hê jou saad moet voor of langs jou voor geplaas word.

Verdelers in jou meter verseker dat jou saad presies geplaas word. Die meter is ook so ontwerp dat die saad nie oorvloei en jy byvoorbeeld meer saad aan die eenkant uitgee as aan die anderkant, soos wat jy plant nie.

Die planter is toegerus met ‘n lugstelseltoevoer met behulp van ‘n Crary-waaier wat deur ‘n krukas-suiermotor aangedryf word.

Om dit alles af te rond verseker ‘n hoëkapasiteit olieverkoeler dat die hidrouliese olie nie oorverhit word nie.

Deur koppe bymekaar te sit, het die Rovic Leers-span ook die planter so aangepas dat hy stewiger is as die vorige planters, maar steeds lig genoeg. Hierdie planter is veral ideaal vir die Wes-Kaap se boere waar daar meer hellings en skuinstes is om te hanteer.

Bewaringslandbou en mikrobiologie

Behalwe vir topgehalte werktuie is daar ook groot fokus geplaas op bewaringslandbou en biologie in landbou.

Dr Johann Strauss van die Wes-Kaapse Departement van Landbou, het vertel van die vordering wat hulle navorsing reeds in bewaringslandbou gemaak het en die nuwe projekte wat hulle wil aanpak. Hy het vertel dat boere in die Wes-Kaap meer oopkop is oor bewaringslandbou, maar dat hulle navorsing goeie resultate lewer wat voordelig vir alle graanboere kan wees.

Kevin Snyman van NexusAG het verduidelik hoe Nexus gegroei het om vandag voorstaanders van volhoubare landbou en die ontwikkeling van holistiese, pasgemaakte gewasbestuursprogramme te word.

Hy het veral klem gelê op die belangrikheid van plantvoeding, biostimulante en biobesmesting.

“In die toekoms van volhoubare landbou speel biologie ‘n baie groot rol. Grondgesondheid is die balans tussen die fisika, chemie en biologie van die grond,” het hy gesê.

Dr Ronel Hendricks, navorsingspanleier van MicroBika, het vertel dat hierdie ‘n opwindende tyd vir mikrobiologie is, veral in die landbou.

“Enige mikrobioloog dink altyd die vreeslik ingewikkelde ekostelsels van die Amasone en die seebodem is baie interessant. Dan eindig jy in landbou op en besef ons werk met een van die mees ingewikkelde ekosistelsels op aarde. Ek en jy wat in landbou is het die voorreg om met hierdie ongelooflike ekostelsel te kan werk.”

Ander sprekers het ook gesels oor die nuwe geslag masjinerie, vloeibare toedieningstelsels en biologie in droëlandgraanproduksie.

Die dag was ‘n reuse sukses en ‘n stap vorentoe vir graanboere – tot by die afsluiting met ‘n lekker roomys en kuier.

Om meer van Rovic Leers se boerdery oplossings te leer besoek hulle webuiste www.rovicleers.co.za