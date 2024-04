Rooivleisboer is nie vir sissies nie! RPO Gauteng deel hoe, wat en waar.

“Ek het ’n grappie op ChatGPT gesoek oor rooivleis, maar ek kon nie een kry nie. Rooivleis is ’n ernstige saak.”

Só sê Willie Clack, van Unisa Departement van Penologie, by die onlangse RPO Gauteng-kongres.

Die Rooivleisprodusente-organisasie verseker die beskerming en bevordering van die belange van kommersiële rooivleisprodusente binne die waardeketting van die rooivleisbedryf. Hulle fokus ondere meer op sake soos dieregesondheid, invoermonitering, tariefbeskerming, predasiebestuur, markinligting en navorsing.

Die doel van konferensies soos dié is om die lede van die RPO in te lig en op datum te hou oor huidige kwessies.

Ds Vanwyk Fischer het die kongres geopen deur boere aan te moedig om hard te werk en te doen wat hulle kan, maar dat dit uiteindelik God is wat laat groei. Deur hierdie proses word jou geloof getoets.

Klaar met bosluis speel!

“Breek brûe tussen die akademie en die boer.” Volgens prof Christine Maritz-Olivier is dit die doel waarna sy streef. Sy is ’n professor in Biochemie en Mikrobiologie aan die Universiteit van Pretoria. Prof Christine het gepraat oor die dreigende bosluisepidemie en wat boere kan doen om bosluisweerstandigheid te verhoed.

Bosluise is ’n groot probleem, want dit maak nie net die bees siek nie, maar kan ook siektes tussen mens en dier oordra. Iets soos rooiwater, wat ‘n mens gewoonlik as ’n dieresiekte beskou, kan ook na die mens oorgedra word. Rooiwaterbosluise is moeilik om uit te roei, want sodra hulle aan die bees heg, word die bees se hele immuniteitstelsel afgeskakel. Prof Christine waarsku daarteen om verskillende soorte dipmiddels op een slag te gebruik, wat bosluise weerstandig kan maak teen álle middels. As dit gebeur, is daar niks meer wat jy kan doen om bosluise af te weer nie.

Dit is baie belangrik vir boere om op ’n dieregesondheidverklaring aan te dring wanneer hulle diere aanskaf,. Só kan jy verseker dat jy nie ’n verkeerde dipmiddel op jou dier gebruik om per ongeluk weerstandigheid te veroorsaak nie. Prof Christine en haar span is ook besig om te werk aan ’n proses waar hulle in die laboratorium kan vasstel presies watter produk die boer behoort te gebruik.

Wat jy saai, sal … jou vee voed

Prof Wayne Truter werk by die Universiteit van die Vrystaat. Sy liefde en kundigheid lê by weiding. Hy sê: “’n Goeie veeboer is eintlik ’n grasboer. Daar is so ’n groot verskeidenheid grassoorte vir weiding, tot ons voordeel, maar ons wanbestuur dit.”

Volgens prof Wayne is voerbeplanning uiters belangrik. Alhoewel dit jou dalk geld gaan kos om ’n voerbank op te bou, gaan dit jou baie duurder uitwerk as jy in die winter nie genoeg voer vir jou diere het nie.

Prof Wayne sluit af met hierdie woorde: “Gras het dalk nie ogies en oortjies nie, maar dit is lewen. As jy nie aandag daaraan gee nie, gaan jy nie weet wat om daarmee te doen nie.”

Boewe se kierankies moét braai

Willie het sy spreekbeurt ingeneem oor die onderwerp van veediefstal. So snaaks soos dit mag klink, is dit Willie se groot belangstelling.

Hy het interessante statistieke, navorsing en raad oor hierdie onderwerp. Alhoewel veediefstal ’n groot en teer, saak vir boere is, maak dit slegs 1,4% uit van alle diefstal in Suid-Afrika. Sy voorspelling is dat veediefstal in die volgende drie tot vier jaar weer gaan klim. Wat hom egter bekommer, is dat die syfers byna dieselfde lyk as in die 1990’s, wat beteken dat daar nie iets noemenswaardig gedoen word om veediefstal te bekamp nie.

Willie se raad aan boere is om seker te maak daar is baie lig, kameras en iemand wat toesig hou. Die belangrikste is om jou roetine gereeld te verander. Sodra ’n dief jou roetine ken, gaan hy aanhou by jou steel tot jý jou roetine verander.

Saam is ons sterkter

Prof Frikkie Maré is die HUB van die RPO Nasionaal. Hy het boere aangemoedig om saam te span. “Die gaan nie oor wat die RPO vir jou kan doen nie, maar wat ons vir mekaar kan doen. Alleen kan ek niks doen nie, maar as ’n bedryf kan ons baie doen.”

Dit was ’n emosionele oomblik toe hy sy eie storie, met al die hoogte- en laagtepunte met die boere gedeel het. Hy sê wie jy is hoef nie te bepaal wát jy kan wees nie. Dit gaan oor ’n kopskuif en hard werk.