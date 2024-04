Pak die bul by die horings by Nialcor Trust Uitverkoping

By

As jy op soek is na pragdiere om jou stoet mee uit te brei, is hierdie veiling definitief nie een wat jy kan mis nie!

Nialcor Trust Uitverkoping vind plaas op Woensdag 8 Mei 2024, 12:00, by Kruitfontein Potchefstroom.

Simmentaler aanbod:

41 koeie (moontlik dragtigf)

20 verse

15 koeie met kalwers (sommiges 3-in-1)

6 bulle

Simbra/Brahman aanbod:

27 koeie (moontlik dragtig)

34 verse

31 koeie met kalwers (sommiges 3-in-1)

10 bulkalwers (Simbras)

1 BOS BLANCO Brahman bul

Vir enige navrae, kontak:

Jaco Schoonraad: (+27)82-659-0716

Piet Wessels: (+27)82-857-7827

Rudi Nagel: (+27)82-905-6066

BKB, Potchefstroom: (+27)82-889-7366

Hierdie veiling word aangebied deur BKB.