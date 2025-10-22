Open Range Beefmasters: Nuwe veilingsdatum en veilingslokaal!
Met ‘n diepgewortelde passie vir gehalte en ‘n onwrikbare fokus op genetiese vooruitgang, nooi Open Range Beefmasters jou uit na hulle 11de produksieveiling, ’n hoogtepunt vir enige Beefmaster-entoesias, teler of boer wat op soek is na beeste wat presteer.
Hierdie jaar vier Open Range Beefmasters hulle 21ste jaar van toegewyde teling, ’n mylpaal waarop Jan van Heerden en sy seun, S.W., met trots terugkyk. Van die begin af het hulle hulself daartoe verbind om lang, vleisdraende bulle met sterk oogbanke, uitstekende vel- en haar, en merkwaardige aanpasbaarheid te teel — beeste wat nie net mooi lyk nie, maar ook werk in enige omgewing.
“Die JVH-lyne is beproef, nie net gehard nie. Hierdie beeste presteer – of jy nou in die bosveld of grasveld boer,” sê Jan van Heerden.
Aanpasbaarheid is vir die van Heerdens nie net ’n modewoord nie, dit is ’n bewese voordeel. Die JVH-genetika toon konsekwente prestasie regoor verskillende klimaatstoestande en weidingsisteme, wat lei tot vinniger groei en swaarder speenkalwers. Dit beteken meer wins, vinniger.
Temperament tel — letterlik en figuurlik
Wanneer dit by temperament kom, is daar geen kompromie nie. “Ons kies streng. Slegte temperament het geen plek in ons teelprogram nie,” verduidelik S.W.
Dié beginsel is sentraal in hulle seleksieproses, sodat kopers verseker kan wees van hanteerbare, kalm en produktiewe diere wat maklik integreer in enige kudde.
Veilingbesonderhede:
Hierdie is nie sommer net ’n veiling nie — dis ’n belegging in jou kudde se toekoms. Kom kyk self wat Open Range Beefmasters se genetika vir jou kan beteken.
Kyk die video hier:
Alle Bek- en Klouseer-voorsorgmaatreëls sal streng toegepas word ten opsigte van biosekuriteit en diergesondheid.
Vir meer inligting, kontak:
Jan van Heerden – 082 772 2836
S.W. van Heerden – 082 574 4220
Erik Heymans – 083 264 5177
Meerkat aanlynplatform:
Laai die Meerkat af om te kan registreer en bie aanlyn. Volg die skakel.
Vir tegniese bystand op Meerkat se platform, kontak:
Mariaan: 064 214 7487
Margari: 083 349 3738
