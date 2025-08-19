Nu-Alcade Bonsmaras nooi jou na hulle 39ste produksieveiling: Presies geteel, noukeurig gekies
Wanneer dit by Bonsmara genetika en gehalte kom, skroom die Nu-Alcade-groep nie om die standaard hoog te hou nie. Met hulle 39ste produksieveiling om die draai, is Bonsmara-boere – stoet én kommersieël, verseker van ’n aanbod wat funksionaliteit, prestasie en genetiese waarde kombineer.
Die veiling vind plaas op Donderdag, 25 September 2025 om 11:00 by die Warmbad Veemark, Bela-Bela. Hier wag ’n veilingskraal vol diere wat getuig van jare se toegewyde seleksie en presiese teelwerk deur die Nu-Alcade groep.
Op aanbod:
- 25 SP-bulle – presies geteel en streng gekeur vir vrugbaarheid, gehardheid en produksievermoë.
- 180 Kommersiële vroulike diere – in verskillende produksiestadias om by elke boer se behoefte te pas.
- 200 A-grade slagvee
- 200 C-grade slagvee
- 200 speenkalwers
Met hierdie wye aanbod bied die veiling waarde vir beide stoettelers wat hulle kudde se genetika wil versterk, en kommersiële boere wat winsgewende diere soek wat in die veld en voerkraal kan presteer.
Waarom Nu-Alcade?
Die groep se slagspreuk: Presies Geteel, Noukeurig Gekies is nie net woorde nie. Elke dier word deur die telers noukeurig gekies en aangebied met die doel om jou as koper se kudde se prestasie en winsgewendheid te bevorder. Die Nu-Alcade-groep bestaan uit 14 toegewyde Bonsmara-telers uit die Limpopo-distrik wat saamstaan om konsekwente gehalte en waarde vir kopers te bied. Lees meer oor die lede hier.
Skakel die span vir meer inligting:
- Bemarkers: Carel Chalmers (082 896 9586), Hendrik van der Walt (083 628 9301), Johan Bester (082 838 8976), HP van der Walt (081 011 2049)
- Afslaers: Mike Killassy (082 378 8112), Pieter-John Venter (082 924 5156)
Kom wees deel van ’n dag waar genetika, ervaring en passie vir Bonsmara-teling saamkom, en waar jy die geleentheid kry om die regte diere vir jou plaas, jou kudde en jou toekoms te bekom. Die veiling word aangebied deur Vleissentraal Bosveld en sal ook aanlyn beskikbaar op SwiftVee se platform wees.
Leave A Comment