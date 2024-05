neXgro: Want jou graan verdien net die beste!

‘n Ware vriend vir die boer, maar ook vir die verbruiker, is neXgro, wat groei van die landboubedryf moontlik maak deur ‘n geïntegreerde voorsieningsketting. neXgro doen dit deur die vestiging van strategiese vennootskappe, verbetering van berging en logistiese doeltreffendheid, beskerming van verbrukers se voedselveiligheidbelange en die verskaffing van landboukundige dienste en raad.

neXgro het ongeveer 35 gelede tot die mark toegetree, waar hulle as pioniers die eerste graantransaksies gedoen het. Van toe af al fokus hulle op hoe hulle met die boer kan skakel en ’n handjie kan bysit.

Vandag kan jy by neXgro silo’s koop wat al die pad ingevoer is van oorsee, want neXgro glo dat net die beste gehalte goed genoeg is vir hulle boere.

neXgro werk saam met Mysilo om vir boere die beste opsies moontlik te bied. Mysilo is ’n maatskappy wat al die pad uit Turkye kom. Hulle bied silo’s en toerusting van internasionale gehalte, wat Suid-Afrikaners sommer maklik-maklik deur neXgro kan aanskaf!

“Daar is min maatskappye wat regtig aan die boer se kant staan en wat as bemarker vir die boer optree,” sê Theo Scholtz, direkteur Kommoditeitbemarking. “Ons het gekyk hoe ons kan waarde ontsluit agter die plaashek. Ons fokus baie op prys- en risikobestuur vir die produsent.”

Theo en sy span fokus op insetkostemodelle, kontantvloeiprojeksies en gelykbreekontledings om seker te maak dat elke plaas so winsgewend as moontlik bly en geen plaashek gesluit hoef te word nie.

Dit is alles groot woorde om basies te sê dat jou graan in die beste hande moontlik is by neXgro.

NexDeal is ’n basisverhandelingsplatform waarop neXgro baie trots is. Theo sê: “Dit is weer eens baanbrekerswerk wat ons daar gedoen het.” Dit bring kopers en graanboere bymekaar waar en wanneer dit hulle pas.

Verder bied neXgro die plaassilonetwerk waar hulle strategiese leweringpunte het. Die silo’s is geakkrediteer en daar is selfs versekering vir die graan beskikbaar!

Maak seker jy sit vir jou ’n silo op sodat jy slaggereed is vir oesseisoen hierdie jaar.

Kontakbesonderhede

Besoek neXgro by enige van hulle kantore in Krugersdorp, Potchefstroom en die Suid-Kaap, of besoek hulle webtuiste by www.nexgro.co.za.