New Holland stel metaangastrekker aan boere by NAMPO Kaap 2024 bekend

Die New Holland T6.180 Metaangastrekker is die wêreld se eerste 100% metaanaangedrewe produksietrekker, en is die sleutel tot die voltooiing van die deugsame siklus van die Energy Independent Farm-stelsel. Boere verbou gewasse en gebruik afvalprodukte om biometaan te genereer, wat die trekker aandryf, wat op sy beurt help om daardie einste gewasse te verbou.

Bewys ingenieurswese

Die T6 Metaankrag bou voort op die bekende T6-reeks trekkers. Hierdie uitstaande ontwerp is nou verbeter met ‘n 6 silinder, 150 pk (110 kW) aardgas-enjin, wat gekoppel is aan die bewese Electro Command™ viergang semi-powershift transmissie. Met dieselfde vlakke van krag en wringkrag as sy dieselekwivalent, trek jy ook voordeel uit tot 30% laer bedryfskoste. Die produksie van 98% minder deeltjies, die vermindering van CO2-vrystellings met 11% en die algehele vrystellings met 80%, wanneer biometaan byna-nul CO2-emissies gebruik word.

Horizon™ kajuit: Meer ruimte, beter sigbaarheid

Wil jy reg rondom sigbaarheid hê? Die New Holland se toonaangewende Horizon™-kajuit is die oplossing. In die land, in die veld of op die pad, het jy ‘n ononderbroke uitsig wat produktiwiteit verbeter. Die nuwe sonskerm beskerm jou teen die sterkste strale. Fluisterstil gerief is met vergunning van ‘n skamele 70.5dB(A) kajuitgeraasvlak.

Helder ligte vir donker nagte

Om die weg te lig vir verbeterde nagtydproduktiwiteit en totale veiligheid is ‘n sleutelprioriteit van New Holland, wat bewerkstellig word deur die nuutste innovasies in die motorsektor, soos LED-ligte, in die boerderywêreld te bring. Die beligtingsaanbod het tot 16 LED-ligte. Hierdie ligte is helderder en minder kragverbruik as hul standaardekwivalent en bied ‘n wye verspreiding van wit lig, wat nag in dag verander. Tot 6 ligte kan voor en agter in die dak aangebring word, terwyl hoëvlak-koplampe die afstand verlig en die weg baan vir ononderbroke werking. LED-ligte is doeltreffendheid self: meer lig, meer duursaamheid, minder kragverbruik. Die opsionele 360-pakket sluit ‘n verstelbare lig by elke hoek van die kajuit in. Die agterligte word onafhanklik aangeskakel om glans te verminder as daar langs ‘n stroper gewerk word. Die standaard kenmerkende ligte bring ‘n moderne stylvolle toevoeging tot die bekende New Holland-kapligte, daar is selfs ‘n New Holland-logo binne die ligeenheid.

Daar is drie kajuitbeligtingspakkette beskikbaar, bestaande uit agt, twaalf en sestien LED-kajuitligte in verskeie konfigurasies, om aan jou individuele vereistes te voldoen.

Suiwe krag

Die krag en wringkrag wat deur die metaanenjin geproduseer word, is vergelykbaar met dié van ‘n standaardproduksie T6-trekker. Dit beteken dat die T6 Metaanaangedrewe eenheid op presies dieselfde manier reageer en jou in staat stel om dieselfde take as voorheen te voltooi, net meer volhoubaar en met ‘n verlaagde bedryfskoste. Die T6 Metaanaangedrewe eenheid beskik oor ‘n splinternuwe NEF 6.7L-enjin wat spesifiek vir landboutoepassings ontwikkel is deur FPT Industrial, ‘n leier in aardgas-aandrywingstegnologie, met meer as 20 jaar ondervinding en meer as 70 000 gasenjins wat tot dusver vervaardig is. Metaan en biometaan is ongelooflike skoon brandende brandstof, met tot 80% laer besoedelende vrystelling as diesel. As sodanig is daar ‘n verminderde vereiste vir nabehandeling: minder besoedelende uitlaatgasse word geproduseer, so minder ‘skoonmaak’ is nodig. ‘n Eenvoudige 3-rigting katalisator word gebruik wat ‘n ligte en kompakte oplossing is wat onder die enjinkap verpak word. In toepassings waar ‘n konstante kragaftakkerspoed vereis word, verseker Engine Speed ​​Management dat die geselekteerde spoed akkuraat gehandhaaf word onder veranderende vragte; dit is ook perfek om ‘n vaste vorentoespoed in moeilike terrein te handhaaf.

Elektro Command™

Die Electro Command™ semi-powershift-transmissie laat jou toe om agt ratsnelhede te kies via op- en afskakelknoppies op die beheerhefboom. Die derde knoppie kies die reeksverandering. U kan die geselekteerde rat in ‘n oogopslag sien danksy die groot ratvertoning. Die standaard IntelliShift™-tegnologie verbeter die kwaliteit van die ratskakeling, kies outomaties die regte rat vir die werk, gee jou gladde ratwisseling om jou gerief en roduktiwiteit te verbeter.

Groot beweegbaarheid, verbeterde traksie, hoër uitsette

New Holland se reeks asse is ontwerp om perfek by jou vereistes te pas. Alle T6-trekkers kan gespesifiseer word met struktureel ligte maar sterk voorasse om ‘n voorlaaier of koppeling ten volle te ontgin. ’n Algehele maksimum bruto voertuiggewig van 10 500 kg op alle modelle, gekombineer met perfekte gewigverspreiding en doeltreffende ballastering, optimaliseer vastrap en beteken dat jy selfs meer buigsaamheid het wanneer jy swaar gemonteerde implemente gebruik of wanneer jy ballasteer. Al die modelle trek voordeel uit ‘n 2642 mm-wielbasis wat ‘n draairadius van 4300 mm verseker vir uiteindelike maneuvreerbaarheid. Al die T6’s het ‘n robuuste 275 mm-geflens agteras as standaard. Vir bedrywighede wat op soek is na uiteindelike buigsaamheid.

Sterk, doeltreffend en kragtig

Die maksimum hysvermoë op die T6.180 Metaankrag is ‘n massiewe 7864 kg. Die agterste koppeling en hidroulika is ontwerp om oor lang tydperke met swaar gemonteerde toerusting te werk. Die stelsel inkorporeer ook integrale dinamiese ritbeheer skoklasbeskerming. Dit sal weiering verminder wanneer jy met ‘n swaar koppelvrag teen vervoersnelhede reis. Stenbord-gemonteerde kontroles vir die agterste koppeling, ‘n agterste afstandbeheer en die aftakas is beskikbaar.

Hidrouliese krag en PTO-fleksibiliteit

Het jy al ooit daaraan gedink hoeveel hidrouliese vloei jy eintlik nodig het? Alle T6 Metaankrag-trekkers is standaard toegerus met ‘n Closed Centre Load Sensing (CCLS) hidrouliese stelsel. Lewer 121 liter/minuut wat selfs die mees veeleisende werktuie sal aandryf, insluitend spesialis-groentestropers. As dit nie genoeg was nie, het New Holland die CCLS-stelsel ontwerp om met die hoogste doeltreffendheid te werk. Die voordeel? Volle hidrouliese krag is altyd beskikbaar by die afgeleë kleppe en koppeling, maar net soveel as wat nodig is. Die resultaat? Verminderde brandstofverbruik. Ongeag hoe hard jou trekker werk, sal die stuur altyd lig en maklik om te gebruik bly, en laaiersiklustye bly onbetwisbaar danksy ‘n aparte 47 liter/minuut dienspomp of opsionele 67 liter/minuut pomp wanneer dit toegerus is met Klas 4 vooras.

Afstandkleppe

Die T6-reeks kan gespesifiseer word met tot vier meganiese agterafgeleë kleppe. Tot drie middelgemonteerde afstandkleppe om die voorste koppeling of ‘n laaier te bedien is ook beskikbaar, en hulle word beheer deur ‘n ergonomiese, ten volle geïntegreerde joystick in die kajuit.

Goeie brandstofverbruik

Alle T6-trekkers is toegerus met ‘n regstreekse kragaftakker om kragverlies tussen die enjin en die werktuig te minimaliseer. Die kragaftakker word aangeskakel via ‘n druk-trek-beheer, met gevorderde Sagte Begin-bestuur. Dit moduleer inskakeling van hoë traagheid aanhegsels om die dryflyn te beskerm. Veiligheid is verder verbeter met die insluiting van ‘n opsetlike kragaftakkerskakelaar, wat gekies moet word om die kragaftakker aangeskakel te hou wanneer die operateursitplek verlaat word. Bykomende kragaftakkeropsies sluit in outomatiese kragaftakker wat aftakas ontkoppel by voorafbepaalde agterste koppelingshoogtes.

Elektroniese konsepbeheer

‘n Enkele hef-/laer-skakelaar maak dit maklik om ‘n implement op te lig en terug te laat werk tydens ‘n landtong draai. Hoe? New Holland se ergonomiese EDC is net aan jou regterkant geposisioneer, presies waar jy dit nodig het, wat jou uiteindelike akkuraatheid gee. Om die stelsel te verfyn, kan jy die intuïtiewe kontroles gebruik wat onder die armleuning gevind word, presies waar jy sou verwag dat hulle moet wees. Jy kan selfs die HTS-funksie met jou duim aktiveer met die druk van die ergonomies geleë knoppie.

Die 2 jaar / 2000 uur Service Plus-waarborg is standaard.

Vir meer inligting kontak jou naaste New Holland-handelaar of bel Jaco du Preez by 082-524-8898.