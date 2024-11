Nasionale Dohne Merino-veiling gee 2025 ‘n goeie afskop

Suid-Afrika se landboukalender sou onvolledig wees sonder die Nasionale Dohne Merino veiling, ‘n kenmerkende geleentheid vir telers en kopers. Beplan vir 1 Februarie 2025 om 11:00 te Be Human, Bloemfontein, dien hierdie hoogs gewilde veiling as ‘n platform om die genetika van een van Suid-Afrika se mees gekoesterde skaaprasse, die Dohne Merino, te vier en uit te ruil.

Die Dohne Merino het ‘n spesiale plek in die Suid-Afrikaanse landbou as ‘n ras met aanpasbaarheid, produktiwiteit en veelsydigheid. Die Dohne Merino is ‘n dubbeldoelras wat sowel hoëgehalte vleis as fyn wol lewer, wat dit ‘n waardevolle aanwins maak vir boere wat die uitdagende landskappe van die land aanpak. Die ras is ‘n toonbeeld van vernuwing en veerkragtigheid, ontwerp om te floreer in Suid-Afrika se wisselende klimate, veral die strawwe suurveldtoestande van die Oos-Kaap.

Die oorsprong van die Dohne Merino word teruggespoor na die laat 1930’s, toe die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou ‘n teelprogram begin het om ‘n geharde, maklik-versorgbare skaap te skep met ‘n voortreflike groeitempo en reproduksie onder moeilike toestande.

Onder leiding van mnr Koot Kotze van die Dohne-navorsingsinstituut in Stutterheim, het die program die kruising van Duitse Merinoramme met Peppin-styl Merino-ooie behels. Hierdie noukeurige teelpoging, gerig deur streng wetenskaplike seleksieprosedures, het gelei tot die Dohne Merino — ‘n ras wat sedertdien internasionale aansien vir sy prestasie en aanpasbaarheid verdien het.

Die stigting van die Dohne Merino telersgenootskap van Suid-Afrika in 1966 was ‘n deurslaggewende oomblik vir die ras se ontwikkeling. Met slegs 2 500 ooie destyds het die genootskap ‘n ambisieuse reis van genetiese verbetering en prestasietoetsing aangepak. Die besluit om skoue af te skaf en datagedrewe seleksiepraktyke te prioritiseer het ‘n nuwe standaard in skaapteling gestel, wat die Dohne Merino se reputasie as ‘n ras wat funksie bo vorm waardeer, bevestig.

Vandag word die Dohne Merino wêreldwyd gevier, met verenigings wat in lande soos Australië en Uruguay gevestig is. Die ras se hoë gehalte wol voldoen aan die vereistes van die tekstielbedryf, terwyl sy robuuste karkasopbrengs by vleisprodusente aanklank vind. Die aanpasbaarheid van hierdie ras by verskeie klimate en toestande maak dit ‘n betroubare keuse vir boere in streke met onvoorspelbare weer en beperkte hulpbronne.

Op aanbod by die Nasionale Dohne Merino-veiling:

40 ramme

50 ooie

Die Nasionale Dohne Merino-veiling is meer as net ‘n mark; dit is ‘n viering van hierdie merkwaardige ras se geskiedenis en toekoms. Boere en telers kom nie net bymekaar om op topgenetika te bie nie, maar ook om kennis, insigte en vernuwing te deel wat steeds die nalatenskap van die Dohne Merino vorm.

Soos 1 Februarie 2025 nader kom, bou afwagting op vir wat beloof om ‘n uitsonderlike vertoonvenster van Suid-Afrika se landbou-erfenis te wees en ‘n kopknik vir die baanbrekersgees wat hierdie buitengewone ras geskep het. Of jy nou ‘n gesoute teler of ‘n nuuskierige waarnemer is, hierdie veiling is ‘n onmisbare geleentheid om die uitnemendheid van die Dohne Merino in aksie te aanskou.

Vir enige navrae, kontak gerus:

Vaughan Collier (deel van die Dohne Merino telersgenootskap) 082-663-3990

Steyn Steenkamp 082-438-8991

Dieter Schutte 079-500-7525

JP Marais 060-551-6537