NAMPO Kaap 2025 breek rekords en versterk die toekoms van Landbou
Die sesde NAMPO Kaap-ekspo het op ’n hoogtepunt afgesluit en ’n rekordgetal van 49 326 besoekers van 10 tot 13 September by Bredasdorp Park gelok. Die geleentheid het homself gevestig as ’n toonaangewende platform vir landbou in die Wes-Kaap en het produsente, landboubesighede, beleidmakers en die breër gemeenskap bymekaar gebring in ’n atmosfeer wat sowel innovasie as tradisie gevier het.
Sedert sy ontstaan in 2018, toe 16 000 mense die eerste ekspo bygewoon het, toon NAMPO Kaap bestendige groei. Vanjaar se bywoning het die 45 894 van verlede jaar ver oortref. Uitstallers het hul tevredenheid uitgespreek oor die gehalte van gesprekke en terugvoer gegee dat daar sterk besigheid gedurende die vier dae van die skou gedoen is.
“Gesprekke het vinnig in besigheid verander – dit is presies die waarde wat NAMPO Kaap bied,” het een uitsteller gesê en beklemtoon dat die ekspo beide ’n ontmoetingsplek en ’n mark vir landbou in die streek is.
Getrou aan die 2025-tema, “Slim Tegnologie vir Doeltreffende Hulpbronbestuur”, het NAMPO Kaap ’n groot verskeidenheid innovasies vertoon wat produsente help om meer te produseer met minder hulpbronne. Van outonome trekkers en drones tot presisie-besproeiing, hernubare energie-oplossings en vee-sensors, het die demonstrasies en uitstallings praktiese insig in die toekoms van boerdery gebied. Produsente het positief gereageer en beklemtoon dat slim tegnologie nie meer ’n luukse is nie, maar ’n voorvereiste vir volhoubaarheid in ’n omgewing wat gekenmerk word deur klimaatsverandering, stygende insetkoste en toenemende druk op natuurlike hulpbronne.
NAMPO Kaap 2025 was ook ‘n trekpleister vir Adjunkpresident Paul Mashatile wat die ekspo op Vrydag 12 September besoek het. Sy program het begin met ’n inligtingsessie waaraan Wes-Kaapse Landbou-MPL dr Ivan Meyer en Graan SA se Landbou-ontwikkeling divisie, Phahama Grain Phakama (PGP) se Voorsitter, Jeremia Mathebula deelgeneem het, gevolg deur ’n interaktiewe sessie met rolspelers uit die sektor, insluitend Graan SA, Agri SA, Absa, Land Bank, die Landbounavorsingsraad, SA Wyn, SA Olyf, Syngenta en SABI.
Die Adjunkpresident het die gehoor toegespreek voordat hy ’n wandeling deur die uitstallings geneem het, waar hy direk met produsente, landboubesighede en uitstallers in gesprek getree het. In sy opmerkings het hy die belangrikheid van samewerking en vennootskappe binne die waardeketting beklemtoon en die beoefte aan volgehoue samewerking om voedselsekerheid te versterk.
Die ekspo het ook ’n platform gebied vir belangrike sektor-spesifieke gesprekke, onder meer ’n gefokusde paneelbespreking oor die toekoms van die garsbedryf in Suid-Afrika wat deur Graan SA aangebied is. Die gesprek het die huidige ekonomiese uitdagings vir produsente belig, maar het ook op nuwe geleenthede vir groei gewys. Soufflet het sy R2 miljard-belegging in ’n nuwe moutery in Sedibeng bevestig, wat vanaf 2027 jaarliks 100 000 ton sal produseer.
SABBI het die aanstelling van Willem Botes as nuwe hoofbestuurder aangekondig om plaaslike teelprojekte te versterk, en produsente en opbergingsverteenwoordigers het standaarde, risiko’s en geleenthede vir groter stabiliteit in die garsbedryf bespreek. “Hierdie gesprek wys dat gars werklike geleenthede vir diversifikasie en volhoubare groei bied,” het Graan SA se HUB dr Tobias Doyer gesê.
NAMPO Kaap 2025 het ook ’n besondere rol gespeel as ’n platform van hoop tydens ’n tyd van ongunstige weertoestande in die winterreënval produksiestreke. Baie produsente gaan tans deur ’n moeilike tyd en wag dringend op reën, maar NAMPO Kaap het hulle die geleentheid gegee om weer inspirasie en moed te kry. Vir baie het die skou ’n plek geword waar hulle met mede-produsente kon gesels, weer kon glimlag en kon onthou dat landbou deel van ’n groter gemeenskap en toekoms is.
Volgens dr Dirk Strydom, NAMPO se Besturende Direkteur, het die week weereens getoon watter belangrike rol NAMPO Kaap speel om ’n ruimte te skep waar produsente toegang tot die nuutste kennis en tegnologie kan kry sonder om ver van hul plase af te reis. “Die groei van NAMPO Kaap wys net hoe relevant en noodsaaklik hierdie platform vir produsente in die wintergraangebiede is. Dit is ’n plek waar idees uitgeruil word, uitdagings aangespreek word en oplossings uitgestal word wat werklik verandering op plase kan dryf,” het Strydom gesê.
Buite die landboufokus het NAMPO Kaap weereens sy impak op die plaaslike ekonomie en gemeenskap bevestig. Bredasdorp en omliggende dorpe het vol bespreekte gastehuise, besige restaurante en die skepping van seisoenale werksgeleenthede gedurende die week van die ekspo gerapporteer. Die geleentheid het gesinne en gemeenskapslede gelok, met hoogtepunte soos die Boerboel-kampioenskappe, die Merino Classic en pensteek wat kulturele kleur by die tegnologie-vertoning gevoeg het. “NAMPO Kaap is nie net ’n platform vir boere nie, maar ook ’n gemeenskapsfees,” het Henk Aggenbach, Voorsitter van Bredasdorp Park NPC gesê, wat die ekspo saam met Graan SA aanbied.
By die terugblik op die sukses van NAMPO Kaap 2025 het Doyer, die week in een woord opgesom: inspirerend. “NAMPO Kaap het ’n gevestigde instelling geword. Die sukses daarvan is die gevolg van sterk vennootskappe, toegewyde uitstallers, lojale produsente en die trotse ondersteuning van die Overberg-gemeenskap. Hierdie jaar se geleentheid het landbou se veerkragtigheid, vindingrykheid en vasberadenheid om te floreer, getoon.”
