NAMPO 2025: Agrico wys pad vorentoe met slim besproeiing

Die vlagskip van Agrico se NAMPO 2025-uitstalling was die G4-spilpunt – 'n spilpunt wat spesifiek ontwikkel is om die plae van kabeldiefstal en sabotasie teen te werk. Waar tradisionele spilpunte kwesbaar is vir koperkabeldiefstal, is die G4 ontwerp met robuuste staalbedekkings wat alle waardevolle komponente soos kabels, motors en elektronika doeltreffend beskerm.

Met meer as 100 jaar se ondervinding in landbou-oplossings het Agrico vanjaar se NAMPO-skou gebruik om hulle toewyding aan tegnologiese vooruitgang en volhoubare boerdery te bevestig.

Met die tema “Alles vir jou besproeiing – van pomp tot spilpunt”, het Agrico se indrukwekkende uitstalling in Bothaville die klem geplaas op hulle wêreldklas-produkte en -dienste, met spesifieke fokus op hulle nuwe G4-spilpunt, drupbesproeiingstelsels, grondbewerkingstoerusting en die volledige reeks besproeiingstoebehore.

G4: Die spilpunt wat terugbaklei teen diefstal

Boonop is die spilpunt toegerus met Agrico se eie SmartControl-stelsel – ‘n gevorderde beheerstelsel wat boere in staat stel om hulle besproeiing op ‘n afstand te moniteer en bestuur. Hierdie outomatisering verseker nie net arbeidsbesparing nie, maar ook presisie in waterbestuur, wat lei tot beter opbrengste.

Drupbesproeiing: Mors minder, groei meer

Namate water al skaarser word, raak doeltreffend besproeiing al belangriker. Agrico se drup- en mikrobesproeiingstelsels het ook groot belangstelling gelok by NAMPO. Hierdie stelsels bied presiese wortelvlak-watertoediening wat ideaal is vir gewasse soos wingerde, sitrusboorde, groente en neutbome.

Wat Agrico se aanbod onderskei, is hulle volledige diens van stelselontwerp tot installasie en naverkope-ondersteuning. Hulle werk met topkomponente soos Netafim, Inline-druplyne en presiese filters. Klante kan dus vertrou dat hulle stelsels nie net werk nie, maar ook volhoubaar is oor die lang termyn.

Agrico integreer ook gevorderde beheermodules vir drupstelsels, wat boere toelaat om vloei, tyd en sones deur slimfone of rekenaars te bestuur. Dit is ‘n reuse voordeel vir grootskaalse produksie waar akkurate tydsberekening kritiek is.

Grondbewerking: Stewig en doeltreffend

Benewens besproeiing het Agrico se reeks grondbewerkingstoerusting ook onder die kollig gekom. Hierdie werktuie, waaronder skottelploëe, skeurploëe, vlak- en diepbewerkingstoerusting, is ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande. Die fokus val op duursaamheid en eenvoudige instandhouding wat kernaspekte vir boere is wat in moeilike omstandighede werk.

Die toerusting is vervaardig van hoë-gehalte staal en is versoenbaar met ‘n verskeidenheid trekkermodelle.

Agrico help ook boere om die regte werktuig vir hulle spesifieke grondtipes en gewasse te kies, met tegniese raad wat bydra tot optimale grondgesondheid.

Toebehore: Elke koppeling tel

Agrico weet dat ‘n besproeiingstelsel net so sterk is soos sy kleinste komponent. Daarom spog hulle met ‘n omvattende reeks bykomstighede wat pype, pompe, filters, kleppe, en koppelstukke insluit.

Die pypreekse sluit hoëdruk HDPE en LDPE-pype in, is bestand teen UV en chemiese skade en bied langtermyn betroubaarheid. Agrico se pompe is beskikbaar in verskeie groottes en soorte en sluit elektriese, diesel- of kragaftakker-aangedrewe modelle in. Daar is ook tegniese raad beskikbaar om seker te maak jy kies die regte een vir jou toepassing.

Verder is Agrico se filtreerstelsels beskikbaar vir sanderige en kleigrond, wat verseker dat drup- en mikrokomponente nie verstop nie. Hierdie aandag aan detail is wat Agrico se reputasie vir gehalte so sterk maak.

Alles onder een dak – ontwerp, diens en ondersteuning

Wat Agrico uniek maak, is nie net hulle produkte nie, maar hulle holistiese benadering. Van die eerste gesprek tot die laaste draai van die besproeiingsklep, is daar ‘n span ingenieurs, tegnici en verkoopspersoneel wat saamwerk om seker te maak die stelsel pas perfek by die boer se behoeftes.

Agrico het ‘n landwye teenwoordigheid met meer as dertig takke en agente. Dit beteken vinnige toegang tot onderdele, tegniese hulp en opgraderings. Boere is nooit aan hulle eie genade oorgelaat nie.

Tegnologie in diens van die boer

NAMPO is jaarliks ‘n barometer vir wie regtig die landbou vooruit stoot en Agrico het gewys hulle verstaan nie net die boer se uitdagings nie, maar bring oplossings wat werk. Deur voortreflike ingenieurswese te kombineer met praktiese boerdery-insette, bly Agrico ‘n naam waarop die Suid-Afrikaanse boer kan vertrou. Of dit nou ’n spilpunt vir mielies is, drupstelsels vir boorde, of ‘n pomp om alles aan die gang te hou, Agrico help jou om jou grond optimaal te benut.

Besoek hulle webwerf vir meer inligting of volg hulle op Facebook om op hoogte te bly van hulle nuutste tegnologieë en praktiese oplossings vir boerdery.