Mahindra Alberton nooi boere: Kom kyk na ons gesinsmotors

Goeie nuus vir alle wielegebruikers in Suid-Afrika is dat Mahindra ook passasiersvoertuie vir huisgesinne verskaf. Mahindra se reeks bakkies het hulleself al deeglik op plase en elders bewys as geharde werkesels wat kersvashou by enige ander handelsnaam. Nou vind die motorvervaardiger se passasiersvoertuie ook ՚n tuiste by Suid-Afrikaanse gesinne.

Twee van die gewildste Mahindra-passasiersvoertuie is die XUV 300- en die XUV 700-sportsnutvoertuie. Albei hierdie voertuie spreek van veiligheid en tegnologiese gevorderdheid. Boonop kry eienaars ook die voordeel van doeltreffende brandstofverbruik in elke model.

Die XUV 300 vir veelsydigheid in ՚n kompakte baadjie

Die Mahindra XUV300 is ՚n kompakte sportnutsvoertuig (SNV). Hy is lekker hoog met groot wiele sodat jy heerlik in die veld kan rondspeel en in groot gerief en gemak op die grond- of teerpad kan ry. Hierdie voertuig is ideaal vir gesinne (vyf persone) of lewenslustige jong bestuurders.

Mahindra spog met die XUV 300 se klem op veiligheid, ruimte en pret. “Die vervaardiger bewys dat jy ՚n prettige voertuig kan hê en terselfdertyd veilig kan wees,” sê Nico Grobler, hoofbestuurder Raceview Motors in Alberton.

Kenmerke wat XUV 300 so veilig maak, is die sewe lugsakke: Kantgordynlugsakke wat sowel die voorste as agterste insittendes beskerm, voorlugsakke, en kniebeskermingslugsakke om die bestuurder se knieë te beskerm.

“Die groot trekpleister vir baie mense is die 5-ster NCAP-veiligheidsgradering,” vertel hy.

Die XUV 300 is beskikbaar as ՚n 1,2 ℓ turbo-aangedrewe petrolmodel of 1,5 ℓ turbo-aangedrewe dieselopsie wat albei ongelooflik suinig met brandstof werk. “Ons klante spog by ons oor hoeveel kilometer hulle met ՚n tenk brandstof ry,” verklaar Floris Grobler, verkoopsbestuurder by Raceview Motors.

Kopers kan beslis na die XUV 300 kyk, want dit word maklik misgekyk. “Baie mense dink nie aan Mahindra wanneer hulle na ՚n klein, vernuftige gesinsvoertuig soek nie. As hulle die naam, Mahindra, hoor, dink hulle dadelik aan die bakkies wat Mahindra beroemd gemaak het. Mahindra-bakkies is natuurlik baie gewild onder ons boere omdat hulle weet hulle kan dit nuttig gebruik in hulle boerderye. Wel, as jy in jou boerdery op Mahindra kan staatmaak, dan kan jou gesin ook!” verduidelik Nico. “Die prys is ook mededingend teenoor ander handelsname.”

Die XUV 300 het ՚n standaard-diensplan en waarborg van 150 000 km vir vyf jaar. “As jy hierdie diensplan met ander voertuie in sy klas vergelyk, het meeste ander handelsname nie dieselfde waarde nie; dit is gewoonlik korter diensplanne. Dit wys Mahindra se ingesteldheid van langtermynverhoudings met klante bou,” sê Nico.

Mahindra se XUV 700 is luuks, kragtig en veilig

Die Mahindra XUV 700 is ՚n groter voertuig wat gemaak is vir die bestuurder wat ingestel is op al die luukse tegnologiese bykomstighede en estetiese toevoegings van ՚n groter klas SNV. “Al is hierdie model groter en duurder, bevat dit steeds dieselfde DNS,” vertel Floris.

Die XUV 700 is gebou met intelligente vernuf in gedagte. Hierdie reeks hoëspesifikasievoertuie voertuie spog met ADAS-vermoëns (Advanced Driver Assistance Systems) wat die bestuurder gevorderde bystand lewer. Kenmerke hiervan sluit onder meer baanhoubystand, noodremme, blindekolopsporing, 360 grade kameras en aanpasbare spoedbeheer in.

“Die XUV 700 het ՚n gedugte 149 kW-enjin wat 380 Nm wringkrag lewer,” sê Floris. “Dan het dit ook luukshede soos die Sony-klankstelsel wat dié model laat uitstaan.”

Toetsbestuur die XUV 700 vandag by Raceview Motors in Alberton en beleef die gevorderde vernuf en tegnologie wat Mahindra-passasiersvoertuie bied.

Skakel Floris Grobler by +2782-338-7538 of besoek Mahindra se webwerf om meer uit te vind.

Oor die algemeen kan goeie werksverrigting van die voertuig verwag word, net soos met die bakkies. Mahindra se passasiersvoertuie gee niks toe op die vernuf om intelligente tegnologie te bied nie.