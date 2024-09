Laat die water pomp en maak die spuite oop! Rovic se Syncrospuite bring boere die kwaliteit wat hulle nodig het!

Boere het ‘n baie skerp oog vir implimente wat bekostigbaar is, tydbesparing bied en eenvoudig is om te gebruik. Rovic bied beslis al drie eienskappe aan met die produkte wat hulle verkoop.

Niel Jooste, die Rovic verteenwoordiger in die Weskus tot Noord-Kaap grens, deel graag sy afdeling wat beman word by NAMPO Kaap 2024. Hy vertel graag oor die boordspuitreeks wat Rovic produseer. Hierdie reeks is trots ontwerp en vervaardig in Suid-Afrika.

Hier is wat jy nodig het om te weet van die spuite:

Die wingerdspuit is beskikbaar in 1000 liter tot 1500 liter en kom met ‘n 120 liter per minuut pomp op

Vrugteboorde vir jou kern en steun vrugte – Rovic Syncrospray met die 940 waaier en die 140 liter per minuut pomp is die mees algemeenste spuit en word die heel meeste verkoop in die vrugte areas van Suid-Afrika. “Die Bravo stelsel is ook deel van hierdie spuit wat spoed veranderlik is en waar jy vooraf programme kan programeer. Jy hoef nie elke keer te kalibreer wanneer jy ‘n spuit opstel nie en daar is tien programme waarmee jy hom kan opstel. Dit is baie makliker in druktyd om boorde die regte volume te gee wat nodig is”, sê Niel. Hierdie boordreeks kom in ‘n 1500 en 2000 liter tenk

Sitrus, neute, avo’s en mango’s – ‘n vrugteliefhebber se droom!

Niel verduidelik dat hierdie plantasies groter en wyer aanplantings behels, vaarvoor groter pompe nodig is sodat die manne groter volumes kan spuit – groter pompe, groter lewering en groter tenke – Niemand hou van sukkel nie!

Daar is twee pompe beskikbaar vir sitrus: Die Piston pomp wat 265 liter per minuut spuit asook die Diafragma pomp wat 180 liter per minuut spuit. Albei is beskikbaar met ‘n 2000 liter en 3000 liter tenk.

Een van die belangrikste eienskappe van Rovic se boordspuitreeks is die spuittorings en die ontwerp daarvan. Meeste van die tegnologie gaan in hierdie produk in en die produk gee ook vir boere die beste resultate. “Mens moet altyd onthou, die chemie wat jy toedien se effektiwiteit word bepaal deur die implement wat jy gebruik het om dit neer te sit. So die effektiwiteit van jou chemie wat jou produk, – en op die einde van die dag jou produksie wat jy uitvoer om daardie goeie uitpakke te kry,- is absoluut afhanklik van hoe goed die chemie werk en hoe goed dit neergesit word, en hoeveel van daardie chemie effektief werk op die boom en nie vermors word op die grond of in die lug nie – dit is waar hierdie toring inkom – die Syncrofloat toring”.

Besoek Rovic se webtuiste by https://www.rovic.com/ vir meer inligting oor die top-klas spuite.