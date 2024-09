Video: By Waterkloof is hulle reg vir boer

Wanneer jy ՚n boer vra hoekom hy elke dag in die lande wil wees, sal meeste van hulle antwoord: “Boerdery is in my bloed.” Een ding is seker: ՚n Boer weet in sy hart al van jongs af wat hy wil doen.

By Hoërskool Waterkloof is dit nie anders nie. Hier weet die jongmanne wat Landboutegnologie as ՚n vak het reeds waar hulle harte lê. Met die hulp van New Holland maak die skool hulle leerders gereed vir die landbouwêreld deur hulle teoretiese en praktiese kennis nou reeds op te bou.

Vier jong manne van Hoërskool Waterkloof vertel ons hoekom hulle die landbouindustrie wil betree.