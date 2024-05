Kom kyk by NAMPO: R5 000 te wen by Myburgh Toerusting

‘n Spiksplinternuwe produk pryk elke jaar by Myburgh Toerusting se om ‘n NAMPO-uitstalling, en vanjaar is geen uitsondering nie. Jannie Mybrugh vertel dat hulle vanjaar hulle nuwe padskraper saamvat, en die boere by NAMPO staan dan sommer ook ‘n kans om ‘n kontantprys van R5 000 te wen.

“Ons het dit reggekry om ‘n padskraper te bou wat baie goedkoper is as ander, maar steeds heeltemal doeltreffend. Ons het hom heeltemal vereenvoudig; hy is nie verstelbaar nie. Dit is op die trekker se driepunthyser en hy het net twee dieptebeheerwiele waar ‘n mens kanstel hoe diep jy wil skraap. Dit is ‘n uiters eenvoudige masjien, maar omdat daar geen verstellings is nie, gaan hy beslis baie, baie, baie lank te hou. Daar is niks wat beweeg en stel en breek nie.”

Boere wat reeds die skaper gesien het, is baie opgewonde daaroor en Jannie vertel dat ‘n intreevlak skraper mens maklik so R350 000 uit die sak kan jaag, maar hulle skraper kos net R150 000.

“Die ander voordeel is die masjien is klein genoeg om op ‘n pakkiewaentjie te pas.”

Hulle gaan die skraper ook by hulle verhuringsafdeling voeg, sodat boere wat nie die skraper self kan bekostig of voltyds nodig het nie, hom dan net by Mybrurgh Toerusting kan huur. Wat is redeliker as dit?

Vanjaar sal Myburgh Toerusting se tiende jaar by NAMPO wees, en volgens Jannie sal hulle dit vir niks misloop nie.

“NAMPO is die bemarkingshoogtepunt van die jaar. Ons kry die geleentheid om weer bande met ons bestaande klante te verstewig en om nuwe mense te ontmoet.”

Soos met alle ontwerpe moet ‘n mens maar aanpassings maak. By NAMPO gaan Myburgh Toerusting hulle kliënte vra om ‘n lys te maak van al die verbeterings wat hulle aan die padskraper sou maak. Die persoon wie se lys dan die naaste aan hulle-s’n kom, stap weg met ‘n R5 000 kontantprys.

Jannie vertel dat hulle boere is wat werktuie begin vervaardig het omdat hulle nie kon kry wat hulle nodig gehad het, of dit nie kon bekostig nie.

“Wanneer ‘n boer by Myburgh Toerusting kom kuier, weet hy hy kom kyk na ‘n werkbare alternatie; iets wat goedkoper is en die werk kan doen of duurder is en die werk beter kan doen en langer sal hou. Ons bou werktuie wat nog nie bestaan nie.”

‘n Boer hou nie van sukkel nie en Mybrugh Toerusting se werktuie staan bekend vir hulle duursaamheid en eenvoud.

“Ons maak goed wat nie breek nie, en ás hy breek moet die boer hom self kan regmaak.”

Jannie verduidelik dat dit nie masjiene is wat foute maak nie, maar mense.

“Ons gaan uit die staanspoor daarop uit om ons masjiene so te ontwerp sodat die mens nie kan foute maak nie. Met ander woorde, jy stel hom een keer en jou operateur tel net sy hyser op en laat sak hom weer. Hy hoef nooit aan die masjien te stel nie, hy kan net voortgaan met sy werk.”

Maar kom kyk gerus self by Myburgh Toerusting se vriendelike uitstallilng, G7BNC.

Jy kan ook hulle webwerf by www.mtoer.co.za/ besoek om al hulle nuttige produkte te bekyk.