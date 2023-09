Knittex se landbounet hou! En dit leer ook nie | Barstoets

By

Knittex-gehalte beteken dat nette taai is! Die hoë standaarde waaraan die nette moet voldoen om ‘n sterk net te wees word verseker deur ‘n reeks strawwe toetse. Een van hierdie is die bars toets.

Die bars toets is ontwerp om die deurdringbaarheid van die net te beoordeel. Hoe hoër die resultaat, hoe moeiliker is dit om ‘n gat in die materiaal te druk, tensy jy natuurlik skerp voorwerpe gebruik.

Die toets werk soos volg: ‘n Monster van die net word gesny in ‘n bepaalde grootte. Die ronde stuk materiaal word bo op ‘n rubber blaas gemonteer. Die blaas word dan vol lug gepomp. Die druk waarteen die blaas die net laat skeur word vasgevang.

Hoe die materiaal skeur dui op die strukturele stabiliteit van die materiaal in altwee rigtings, wydte en breedte. Die kruis-vorm waarin dit bars wys ook dat Knittex se net nie leer indien dit sou breek nie.

Dit is gebaseer op die vereistes soos uiteen gesit deur die SANS 1703 standaard.

