Jongboere boer vir die toekoms

Ons jongboere is die leiers in Suid-Afrika se toekomstige landbou-omgewing en die tema van vanjaar se TLU SA Jongboer-Konferensie was een wat hoop skep en ons Jongboere die pad wys vir boer in die toekoms.

Die TLU SA 2024 Jongboer-Konferensie het vanjaar op 15 Maart weer by die ikoniese Voortrekkermonument plaasgevind, waar sprekers ingesluit het Irmarie Taljaard van PICRSA, Madeleine Ackermann van LWO, Christian Zimelka van Zedworks, en GP van Rheede van Oudtshoorn.

Die konferensie het innoverende strategieë vir volhoubare boerderypraktyke beklemtoon en die aanvaarding van tegnologiese vooruitgang om landbou te laat groei.

Een van die fokuspunte van die konferensie was die gebruik van seleksie tegnologie in varkboerdery. Taljaard, ‘n kenner in die veld, het ingedelf in die nuutste vooruitgang in genetiese seleksiemetodes, waardeur die presisiekweek van vark-genetika vir verbeterde produktiwiteit en volhoubaarheid belig word.

Kunsmatige Intelligensie (KI) se transformerende rol in landbou was ‘n ander sleutelonderwerp. Bywoners het insig verkry oor hoe KI-gedrewe oplossings verskeie aspekte van boerdery, van gewasmonitering en opbrengsvoorspelling tot presisieboerderytegnieke, revolusioneer.

Die konferensie het ook die belang van vooruitstrewende benaderings in die hantering van die veranderende landbou-landskap beklemtoon. Van Rheede van Oudtshoorn het uitvoerbare strategieë vir jong boere verskaf om aanpasbaar te wees aan veranderende markte, innovasie te omhels, en weerstand te bevorder in die aangesig van uitdagings.

“Die Jongboer-Konferensie dien as ‘n platform vir opkomende landbouleiers om idees uit te ruil, waardevolle insigte te verkry, en om te mik na ‘n meer volhoubare en voorspoedige toekoms,” sê Clemens Senekal, voorsitter van TLU SA se Jongboer Komitee.

“Deur die krag van tegnologie en innovasie te benut, kan ons weerstandbiedende boerderypraktyke kweek wat aan die eise van die toekoms voldoen,” het Henry Geldenhuys, president van TLU SA gesê na die afloop van die konferensie.

Agri Skills Transfer het ook tesame met TLU SA ‘n Jongboer van die Jaar Beurskompetisie vir 2024 geloods. Hierdie kompetisie bied ‘n uitsonderlike geleentheid vir Jongboere om hul stemme te laat hoor oor die toekoms van boerdery in Suid-Afrika. Die kompetisie bied ses beurse aan vir aanlyn kort kursusse van Agri Skills Transfer, wat Jongboere sal help om hul vaardighede te ontwikkel en hul loopbaan in die landboubedryf te bevorder.

Jongboere word genooi om ‘n opstel van 400 woorde te skryf wat die toekoms van boerdery in Suid-Afrika uitbeeld. Alle inskrywings moet teen 15 April 2024 ontvang word. Vir enige navrae of verdere inligting rakende die Beurskompetisie, kontak asseblief Laurika du Bois by laurika@agriskills.net of Mariëtte Minnaar by sekretaresse@tlu.co.za

Jongboere kan ook uitsien na die jaarlikse Jongboer van die Jaar kompetisie wat afgeskop het. Inskrywings sluit op 21 Junie 2024 en plaasbesoeke sal tussen 15 – 19 Julie 2024 plaasvind. Die wenner, naaswenner en derde plek sal later vanjaar tydens die jaarlike TLU SA Kongres bekend gemaak word.

“Dis altyd goed om jouself te kan meet teen ander boere. Dis goed om te leer en ‘n bietjie goeie kompetisie is ‘n goeie ding,” het saaiboer Nicky van der Linde gesê nadat hy verlede jaar as TLU SA se Jongboer van die Jaar aangewys is.

Een van Van der Linde se pryse was ‘n jaar se gebruik van ‘n dubbelkajuit 4×4 GWM bakkie, geborg deur die Hatfield Motor Groep. “Sy padhouvermoë is baie goed, hy sleep baie lekker, jou waentjie bly stil agter die bakkie, en sy 4×4 vermoë het my baie verbaas. Die GWM bakkie staan glad nie vir enige snaakse paaie terug nie,” sê van der Linde.

Pryse vir die 2024 wenner, danksy verskeie borge, was tydens die Jongboer-Konferensie op 15 Maart 2024 bekend gemaak. “TLU SA is dankbaar vir die ondersteuning en borge vanaf Introlab, Santam, Manitou en die Hatfield Motor Groep wat hierdie merkwaardige kompetisie moontlik maak,” se Senekal. Navrae rakende die TLU SA Jongboer van die Jaar 2024 kompetisie kan gerig word aan Mariëtte Minnaar by sekretaresse@tlu.co.za of Clemens Senekal by clemens@picrsa.co.za.