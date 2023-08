Is jy opsoek na top Brahman- en Beefmaster-genetika? Riverglen se 5de produksieveiling is waar jy moet wees!

Riverglen is van mening dat hulle genetika gebaseer en van geverifieerde afkoms gegrond is. Die kuddes van hierdie stoetery beskik ook oor 4×4-teling, VO-teling, Bos-teling en Beefmaster alligance-telings.

“Ons aanbieding van geregistreerde diere is bedoel en gefokus daartoe om aan kommersiële boere en stoettelers bekostigbare genetika te voorsien,” vertel Martin de Waal, eienaar van Riverglen-stoetery. Hy is vol vertroue dat sy stoet se genetika van die beste in die bedryf is.