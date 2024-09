Hoopstad se Afrikanerbultelersvereniging vier 85 jaar se Afrikaner-volhoubaarheid

Dit is met absolute trots dat die Hoopstad Afrikanerbultelervereniging vanjaar hulle 85ste veiling met oorgawe kan hou op 9 Oktober 2024 om 11:00 te Hoopstad Landbougronde.

Om beter te verstaan wat presies die Afrikaner-beesras is en hoe hulle dekades se sukses bekom het, is daar aan die vereniging die vraag gerig: Van waar ontstaan die Afrikaner en hoe identifiseer mens hulle?

“Die Afrikaner is ‘n inheemse beesras, afkomstig uit die Noorde van Afrika. Hierdie besonderse medium-raam beesras het ‘n gladde haarkleed, mooi skof en kom natuurlik voor met ivoorkleurige horings, alhoewel meeste telers verkies om hulle te onthoring. Hulle kom in verskillende kleure voor – rooibruin, bont, geel en self hier en daar wit,” sê Marlet Ras, telersvereniging verteenwoordiger. Die Afrikaner is ‘n goed-aangepaste ras vir alle streke in Suid-Afrika. Hierdie eienskappe sluit in goeie loopvermoë, ‘n dik, los vel vir parasiet beheer en hitte weerstandigheid. Dit is ‘n ras wat vir jou ‘n lae onderhoud koei gee om in enige kruisteel program te gebruik en ‘n goeie speenkalf lewer.

Die Hoopstad Afrikanerbultelersvereniging is in 1939 gestig. Dit is ‘n welbekende feit dat Afrikanerbeeste tydens die Groot Trek van onskatbare waarde was en sodoende gebruik was vir handeldryf en oorlewing. Die beeste het met hulle trotse horings en standvastige hoewe die ossewaens noord getrek en is natuurlik ook gebruik om die volk te voed.

Na die Groot Trek het Voortrekkers uit die Winburglaer verkenningsekspedisies wes gereis om goeie weiding te gaan soek. Hulle het die welige vleie langs die Vetrivier ontdek en sodoende het beesboere soos die du Plessis’, van Biljons, De Wette, Theunissens, Erasmusse, Kotzé’s, Cronjé’s, Pieterses en Rasse onder andere, hulself as beesboere in die gebied gevestig. Hulle het vlytig en met unieke kennis, ’n uitsonderlike liefde en ’n oog vir Afrikanerbeeste, die diere met streng seleksie vir vleisgehalte, produksie, gehardheid, bouvorm en ’n hoë kwaliteit suiwer geteel.

Afrikanerbeeste het dus ’n groot rol gespeel in die ontwikkeling van Hoopstad.

So het Hoopstad bekend geword as die bakermat van die Afrikaners. Na die Anglo-Boere oorlog het die boere met uiterste pogings daarin geslaag om met die beeste wat oorgebly het en wat hulle bymekaar kon kry, weer aan te gaan. Hier was die rol van die teler-patriarg, Rooi Jozeph du Plessis, baie waardevol. Die Afrikanerbeeste is aanvaar as die ideale beesras vir die land se ekstreme boerdery toestande.

Ná die stigting van die Afrikanerbeestelersgenootskap in 1912 in Potchefstroom, wou Afrikanerbeesboere hulle kuddes verbeter en die ras oor die algemeen bevorder met die aankoop van stoetbulle. Daar is besluit om jaarliks by Hoopstad ’n Afrikanerbulveiling te hou. Die eerste veiling is in 1939 gehou. Die Hoopstad Afrikanerbultelersvereniging se veiling is dus die oudtse stoetvee veiling in Suid-Afrika en word vanjaar met trots vir die 85ste agtereenvolgende keer aangebied.

Mettertyd is talle ander sintetiese rasse, met Afrikaner-gene as aandeel, geteel. Boere het ook allerlei gewasse verder van die Vetrivier vleilande verbou en die dorp het in ’n gevestigde boeregemeenskap ontwikkel.

Vandag is Hoopstad steeds bekend vir sy Afrikanerbeeste. Met die liefde wat die nageslag vir hulle het, sal die Afrikaners steeds in die toekoms hulle plek kan volstaan.

“Die geheim tot sukses vir 85 jaar, nie net as Afrikaner-telers nie, maar ook as boere”, sê Marlet, “is om deurlopend, deur die jare goeie kwaliteit diere beskikbaar te stel aan ons kopers. Boer met die bees waarvoor jy lief is.”