Het jy ‘n bielie van ‘n bees? Dan kort jy Algar se Bielie-kraal

Algar se veehanteringstelsels is al jare lank bekend onder boere. Die stelsels word ontwerp deur boere vir boere. By NAMPO 2024 het Algar hulle nuwe Bielie-kraal bekend gestel. Die stelsel bestaan uit die Bielie-boks, Bielie-klamp en Bielie-gang.

Charlotte Esterhuizen van Algar Veehantering sê die Bielie-kraal is spesiaal ontwikkel om jou diere vinnig en met min spanning te hanteer.

Eerste is die Bielie-drukgang. Die 270-grade fuik maak dit maklik om jou diere in die gang in te lei. Die hek sluit vas soos wat jy hom beweeg en die binneste kraalpaneel skuif saam met die draaihek. Dit maak die dooie spasie toe sodat jou beeste nie kan terugdruk nie.

Jy kan ‘n bykomende skuifhek ook laat aanbring om seker te maak die diere druk nie weer terug in die gang nie.

Algar se stelsels het ook unieke verstelbare gange wat kan vernou van 750 mm tot en met 350 mm. Dit verhoed dat jou kalwers kan omdraai in die gange.

Die gang eindig met ‘n H-tipe nekklamp wat die volle wydte van die gang oopmaak. Die klampe stop op enige plek.

“Dit maak nie saak waar jou nekklamp sit nie, waar hy is, is hy vas,” vertel Charlotte.

Dan het hulle ook die Bielie-boks bekend gestel. Die stewige hanteringsruimte het dieselfde H-tipe nekklamp as die drukgang en kan die volle wydte van die gang oopmaak. Die boks het elf toegangshekke wat dit maklik maak om enige werk aan ‘n dier te doen.

Charlotte verduidelik: “Jy kan die nek bykom, die voorste hoewe en ook die rug. Die onderste hek kan gebruik word as ‘n melkhek indien jy ‘n kalfie het wat moet suip.”

Die balk in die middel van die boks se sykant kan ook verwyder word wanneer jy jou diere wil brandmerk.

Met hierdie Bielie-kraal kry jy al die voordele wat Algar se veehanteringstelsels al jare lank bied, maar nou nog meer bekostigbaar. Die gange en nekklampe is bietjie laer maar lewer dieselfde doeltreffendheid om jou te help om jou diere te hanteer.

Algar is die vervaardiger van nekklampe, lyfklampe, stelsels vir skape, kantelaars en enige ander produkte wat jy benodig vir jou veehantering.

Besoek hulle webtuiste www.algar.co.za om meer uit te vind oor die Bielie-kraal asook hulle ander produkte.