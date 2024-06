Eleksa bied kostedoeltreffende vervoer vir die boer

Elektriese voertuie (EV) is beslis nie meer ՚n nuwe term in ons midde nie. Eleksa het hulle deure reeds in 2013 geopen as die trotse verspreiders van elektriese voertuie, met ՚n sterk handelsnetwerk van 36 handelaars regoor die land. Van e-motorfietse tot kleiner elektriese voertuie wat handig te pas kom vir boerderytake, bied Eleksa alles en meer wat jou hart begeer!

Eleksa se elektriese voertuie verteenwoordig ՚n beduidende stap vorentoe in landboutegnologie en bied aan boere vervoeroplossings wat hulle nodig het om hulle produktiwiteit te verhoog, koste te verminder, die uitwerking op die omgewing te beperk en die toekoms van voedselproduksie te verseker.

Philip Geyser, besturende direkteur van die Eleksa-groep, vertel: “Eleksa is sterk gefokus op die landbousektor en ons is baie dankbaar vir die landbousektor. Ons boere bestel een of twee voertuie en as jy weer by hulle kom, het hulle vyftien of twintig voertuie op die plaas. Ek dink dit spreek grootliks van diens en die lae onderhoud wat die voertuie vereis. Die twee grootste uitgawes op ՚n plaas is arbeid en brandstof. Ons gee vir jou ՚n voertuig wat elektries, sonder brandstof, werk en met sonkrag herlaai kan word. Ons gee vir jou ՚n betroubare voertuig, wat ՚n half of driekwart ton laaikapasiteit het waarmee boere hulle goedere kan aanry en feitlik instandhoudingvry is, met ՚n op-dieperseel hersteldiens. Ons spanne kom besoek jou wanneer daar ՚n probleem is of herstelwerk nodig is.”

Hy sê: “Ons is toegespits daarop om so na as moontlik aan ons klante te beweeg, hulle behoeftes te verstaan en waarde toe te voeg hoe en waar ons kan, en ons wil werklik ՚n pad saam met boere stap.”

Eleksa doen die proses reg en volg die korrekte stappe. Eleksa doen die proses reg en volg die korrekte stappe. Phillip vertel: “Doen maar jou huiswerk. Maak seker dat die voertuig wat julle koop veilig is en deur die owerhede veilig verklaar is. Onveilige voertuie kan lei tot persoonlike aanspreeklikheid in die geval waar ongelukke plaasvind.” By Eleksa word voertuie deur die NRCS (National Regulator for Compulsory Specifications) ondersoek en gehomologeer vir wettige pad gebruik.

Philip voeg by: “Al ons voertuie is padwaardig, so jy kan tussen jou plase ry, jy kan oor die teerpad ry (sou die bestuurder sy rybewys hê).”

Philip voeg by: “Nog ՚n voordeel wat Eleksa aan klante bied, is dat hulle ook ander elektriese voertuie herstel en genoeg onderdele aanhou om enige probleem in ՚n japtrap op te los.”

Opwindende nuus is dat Eleksa ook tans besig is met ՚n vervaardigingsaanleg in Suid-Afrika, so binnekort kan Eleksa trots Suid-Afrikaanse produkte aan klante bied.

Vir meer inligting oor al Eleksa se produkte of om jou naaste handelaar op te spoor, besoek Eleksa se webwerf by www.eleksa.co.za.