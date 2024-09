Dormers maak dromers se drome waar: Vat 5-groep se eerste produksieveiling lok groot belangstelling

Die Vat 5-Dormergroep is toegewyd daartoe om topgehalte Dormers in die mark te stoot om enige boerdery vorentoe te vat. Op Saterdag 28 September te Afridome Parys, het die Vat 5-groep weer bewys dat daar ‘n premie betaal word vir gehalte stoet- en kommersiële diere.

Die Vat 5-Dormergroep is in 2023 gestig deur vyf vooruitstrewende Dormerboere met dieselfde uitkyk en doelwit: Om gehalte Dormers vir die toekoms te teel en op veiling aan te bied.

Die Vat 5-groep se lede is telers van regoor die land, wat dieselfde teeldoelwitte en tipe teel. Die groeplede is Dirk Heyman van Heyman Dormers, Marco Klopper van Jakkalsdans Dormers, Henk Pretorius van Thaba Kwena Dormers, Colene van der Merwe van Kalkvley Dormers en Johan Barnard van Johanri Dormers.

Dit was die Vat 5-groep se eerste produksieveiling saam as groep en dit het groot belangstelling gewek onder nuwe, jong opkomende telers sowel as reeds bestaande telers in die bedryf.

Só lyk die uitslae van die veiling:

Stoet:

Ramme: 26 verkoop

Hoogste prys: Twee SP ramme verkoop albei vir R27 500 – Lot 2 verkoop aan Arnie Vosloo, van Birkhall Barkly-Oos deur Johanri Dormers en Lot 12 verkoop aan Brandon Wall van die Paarl deur Johanri Dormers

Gemiddeld: R15 425

Dragtige ooie: 20 verkoop

Hoogste prys: Lot 55 verkoop vir R19 000 verkoop aan Brandon Wall van die Paarl deur Thaba Kwena Dormers

Gemiddeld: R10 050

Ooie met lammers: 10 verkoop

Hoogste prys: Lot 36 verkoop vir R60 000 aan John Turnbull van Koster deur Johanri Dormers

Gemiddeld: R21 250

Kommersieel:

Ramme: 6 verkoop, hoogste prys R27 500 verkoop aan Bos Blanco Boerdery van Kroonstad deur Johanri Dormers

Gemiddeld: R12 700

Dragtige ooie: 38 verkoop

Hoogste prys: R8 000 verkoop deur Heyman Dormers

Gemiddeld: R3 785

Ooie oop: 41 verkoop

Hoogste prys: R3 000 verkoop deur Jakkalsdans Dormers

Gemiddeld: R2 640

Die Vat 5-groep het die BKB Noord-span, asook SwiftVee en elke verkoper en koper met topgehalte diere gelukgewens met ‘n suksesvolle veiling .

Die Vat 5-groep is opgewonde oor wat die toekoms vir hulle as groep, sowel as vir die Dormer-ras inhou. Merk solank 2025 vir hierdie groepveiling!