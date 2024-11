Doornpan vetveeveiling is om die draai: 1 250 beeste op aanbod!

Doornpan se vetveeveiling is om die draai!

Met 1 250 beeste op aanbod is hierdie ‘n geleentheid wat beslis nie misgeloop kan word nie.

Die Vlakte Bonsmara Studiegroep te same met gasverkopers en Nu-Alcade Bonsmaras bied op 4 Desember 2024 die jaarlikse Doornpan vetveeveiling te plaas Doornpan, Roedtan aan.

As jy opsoek is na topgehalte vetvee is hierdie JOU kans!

Die veiling sal ook aanlyn deur SwiftVee aangebied word.

Navrae:

Hendrik van der Walt: (083)-628-9301 of HP van der Walt: (081)-011-2049 of Carel Chalmers: (082)-896-9586.